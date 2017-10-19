Андрей Тарасенко выразил соболезнования родным и близким Виктора Миськова

Почетный житель Владивостока ушел на 88-м году жизни

Владивосток, четверг, 19 октября , РИА Vladnews.

Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко выразил соболезнования в связи с уходом из жизни Почётного гражданина Владивостока Виктора Михайловича Миськова, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу АПК.

«Огромная потеря для Приморского края. Всю жизнь Виктор Михайлович отдал морю, пройдя путь от помощника капитана до генерального директора Дальневосточного морского пароходства. Его трудовой путь – пример для молодёжи и для всех, кто решил сделать своей профессией работу на морском транспорте.

Виктор Михайлович был активным и неравнодушным человеком. Его деятельность известна на самом высоком уровне и отмечена множеством государственных наград СССР и Российской Федерации. Будучи руководителем предприятия, Виктор Михайлович никогда не оставался в стороне от социальных вопросов. Он продолжал работать на благо Владивостока и Приморья и после ухода с должности. Усилиями Виктора Михайловича построены жилые микрорайоны на полуострове Шкота, проспекте Красного Знамени и в Морском городке. Реконструированы морской вокзал, гостиница “Версаль” и мемориал морякам торгового флота, погибшим в годы Великой Отечественной войны. По его предложению были направлены средства на реконструкцию Дома престарелых, возведение Покровского храма, реконструкцию и оснащение новым оборудованием центральной Бассейновой больницы. С 1994 года Виктор Михайлович – Почётный гражданин Владивостока.

Светлая память о Викторе Михайловиче Миськове навсегда останется в сердцах приморцев. Я разделяю боль утраты и скорблю вместе с родными и близкими Виктора Михайловича, со всеми, кто его знал».

Врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко