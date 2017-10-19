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Глава Приморья предложил быть жестче с бизнесом

Тарасенко обещал поддержку администрации края северу региона
Фото: АПК Фото: АПК
Владивосток, четверг, 19 октября , РИА Vladnews.

Временно исполняющий обязанности губернатора Приморья Андрей Тарасенко встретился с депутатами думы и председателями муниципальных комитетов Пожарского района в четверг, 19 октября, во время рабочей поездки. Глава края предложил развивать в муниципалитете сельское и лесное хозяйство, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу АПК.

Начал встречу с депутатами Андрей Тарасенко со своего первого впечатления от района. Отметил огромные площади, которые можно было бы использовать под сельское хозяйство, объемные лесные массивы.

«Поля такие, а сельхозпроизводства нет. Сразу в глаза бросилось. Нет коровников, птицы наверняка тоже нет. А можно все это развивать, свои продукты есть, а не завозные. То же самое и с аквакультурой, достаточно участков. Будет все это – люди захотят тут оставаться, а не уезжать. И лесная промышленность должна развиваться, не вижу пока заводов, лесопилок. Будем думать, как вам помочь», – обратился глава региона к участникам встречи.

Депутаты и представители муниципальных комитетов поддержали идею, отметив, что в советские годы то же сельское хозяйство развивалось активно: работали фермы, производства молочной продукции.

Блок вопросов посвятили лесному хозяйству, развитию этой отрасли и решению сопутствующих вопросов. Так, речь шла о расширении возможностей граждан на заготовку древесины для собственных нужд. Андрей Тарасенко подчеркнул, что разделяет эти переживания – «законодательство у нас такое, что лес рядом, а даже одно бревно взять человек не может». Глава региона отметил, что в настоящее время Минприроды готовит соответствующие поправки, необходимо дождаться решения Госдумы.

Еще один вопрос был озвучен представителями Краснояровского сельского поселения. Автодорога от Верхнего Перевала до села Ясеневый - лесовозная и используется в основном для перевозки лесных грузов. Ее состояния крайне неудовлетворительное : расстояние в 80 километров местным жителям приходится преодолевать за четыре часа и более. Участники встречи попросили главу региона помочь решить этот вопрос.

Врио губернатора предложил ужесточить условия для арендаторов лесных участков.

«Давайте так: договоры же есть на вырубку, там четко написано, что надо содержать и поддерживать дороги в нормальном состоянии. Вызываете их к себе, ставите срок на исправление недоработок. Если не решается вопрос поддержки трассы в нормальном состоянии, расторгается договор. С бизнесом надо так: хочешь работать – соблюдай обязательства. А ведь можем и весовой контроль поставить на участке», – подчеркнул Андрей Тарасенко.

В ходе встречи обсудили также вопросы энергетики, водоснабжения и водоотведения района, строительства полигонов для бытовых отходов, а также развития социальной инфраструктуры, медицины и спорта в Пожарском районе.

Напомним, сегодня Андрей Тарасенко в должности врио Губернатора Приморского края впервые направился с рабочим визитом в муниципальные районы, начал с одного из самых отдаленных – Пожарского.

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