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Спорт

Во Владивостоке прошла очередная открытая тренировка юных хоккеистов в новой ледовой арене «ICE ТИГР»

Для юных хоккеистов в спортивном клубе «Полюс» созданы все условия
Фото: vlc.ru Фото: vlc.ru
Владивосток, четверг, 19 октября , РИА Vladnews.

Вчера, 18 октября, во Владивостоке на новой ледовой арене «ICE ТИГР» (ул. 3-я Поселковая, 20) спортивного клуба «Полюс» состоялась очередная открытая тренировка по хоккею с группой 2001-2003 годов рождения. Провел занятие тренер – преподаватель отделения хоккея СК «Полюс» Владимир Оленченко, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

Сначала юные спортсмены протестировали на сухом льду клюшки «ЗаряД» российского производства, которые выпускает трёхкратный чемпион мира, четырёхкратный обладатель Кубка Гагарина Данис Зарипов. Далее состоялась тренировка по общефизической и специализированной подготовке. Завершилось мероприятие тренировочным занятием на льду.

К слову, в открытой тренировке принимала участие и девушка-вратарь Елена Шацкая, которая играла за команду «Почтенное общество» в турнире по дворовому хоккею на кубок главы города Игоря Пушкарёва. Теперь Елена тренируется и совершенствует свое мастерство в составе одной из юношеских команд «Полюса».

«Ледовая арена «ICE ТИГР» была открыта 5 сентября этого года. Она имеет очень большое значение для отдаленного района Владивостока. Теперь жителям Первомайского района не обязательно ехать в другой конец города, чтобы отдать ребенка в секцию хоккея или фигурного катания. К тому же у нас есть часы для открытого катания всех желающих, – рассказал спортивный директор клуба «Полюс» Алексей Зятина. – Сейчас в новой ледовой арене тренируются порядка 100 юных спортсменов по двум видам спорта. Мы принимаем детей с четырех лет. На нашем спортивном объекте предусмотрены ледовая площадка канадских размеров, зал общефизической подготовки и достраивается зал хореографии. В зале ОФП работает бросковая зона с сухим льдом, где мы тестируем спортсменов на силу и точность броска».

Спортивный клуб «Полюс» проводит открытые показательные тренировки, чтобы профессиональное обучение детей могли увидеть все желающие. Они становятся традиционными во Владивостоке.

Для юных хоккеистов в спортивном клубе «Полюс» созданы все условия. Ребята занимаются на качественном льду, участвуют в соревнованиях. К примеру, команда «Полюс-2006» в прошлом сезоне стала первой в юношеской хоккейной лиге. Более того, коллектив обыграл всех соперников на городских и краевых соревнованиях «Золотая шайба» и участвовал во всероссийском финале. Руководит ребятами тренер Андрей Шутов.

Для справки

Тренируясь в спортивном клубе «Полюс», юные спортсмены достигают высоких результатов на всероссийском уровне. Так, хоккейная команда «Полюс-2001» стала победителем всероссийских финальных соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба» имени А.В. Тарасова в Сочи в 2016 году. В период с 2010 по 2017 годы 19 воспитанников спортивного клуба «Полюс» перешли для дальнейшего повышения уровня спортивной подготовки в различные хоккейные клубы России. В их числе Виталий Кравцов (является игроком основного состава челябинского «Трактора» и юношеской сборной команды России), Валентин Шепелев (играет в составе юношеской команды ЦСКА (до 16 лет), которая стала победителем первенства России по хоккею 2016-2017 годов). В настоящее время в двух крытых ледовых аренах «Полюс» (ул. Овчинникова, 26в) и «ICE ТИГР» (ул. 3-я Поселковая, 20) занимаются хоккеем и фигурным катанием на коньках около 450 детей под руководством девяти тренеров. Для того чтобы отдать своего ребенка на хоккей или фигурное катание, необходимо получить справку от врача и проконсультироваться в спортивном отделе СК «Полюс» по телефону 2-215-198. Кроме того, всю информацию, в том числе об открытых тренировках, можно найти на сайте спортивного клуба «Полюс».

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