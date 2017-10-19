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Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства мужчины во Владивостоке

Расследование продолжается
Фото: gazetamv.ru Фото: gazetamv.ru
Владивосток, четверг, 19 октября , РИА Vladnews.

Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства, сообщает РИА VladNews со ссылкой на СУ СК РФ по Приморскому краю.

По версии следствия, 18 октября 2017 года 23-летний потерпевший под надуманным предлогом организовал встречу с 15-летним подозреваемым. Возле моря на острове Русский в городе Владивостоке в салоне автомобиля мужчина стал проявлять сексуальный интерес к подростку, произошел конфликт и последний нанес несколько ударов ножом по телу потерпевшего, и убил.

Подозреваемый был задержан. В настоящее время уже проведен осмотр места происшествия, назначены судебные экспертизы.

Расследование уголовного дела продолжается. 

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