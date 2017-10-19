Во Владивосток прибыла группировка военнослужащих Индии для участия в совместных учениях

Планируется с участием боевых самолетов отработать высадку десантников с кораблей ВМС ТОФ и Индии и занятие ими береговой линии

Владивосток, четверг, 19 октября , РИА Vladnews.

В четверг, 19 октября, исполняющий обязанности главы Владивостока Алексей Литвинов провел протокольную встречу с представительной делегацией военной группировки вооруженных сил Индии, которую возглавляет командующий оперативными силами этой страны генерал-майор Нудурупати Дурга Прасад, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

Во встрече участвовали начальник отдела международного протокола управления международных отношений и туризма администрации города Владивостока Виталий Ерёменко, а с индийской стороны - военно-морской атташе, коммодор Собти Тарун, военно-воздушный атташе, коммодор авиации Вани Дхананжай Виншу, военный атташе, бригадный генерал Мехра Дипак, командир бригады, бригадный генерал Самиал Икбал Сингх и коммодор авиации Р.Капур.

Алексей Литвинов приветствовал делегацию вооруженных сил Индии и пожелал ее участникам успешного выполнения всей программы визита во Владивосток. Он подчеркнул, что у нашего города сложились многолетние разносторонние дружеские и результативные отношения с Индией. Во Владивостоке уже на протяжении 25 лет активно работает генеральное консульство этой страны, регулярно проводятся дни индийской культуры, совместные спортивные и образовательные мероприятия, увеличивается количество туристов в столицу Приморья из Индии. Крепнет и военное сотрудничество Владивостока и Индии – так, двусторонние учения с моряками Тихоокеанского флота проводятся уже больше десяти лет.

Генерал-майор Нудурупати Дурга Прасад, со своей стороны, поблагодарил за оказанный его делегации теплый прием и отметил, что это – уже его третий визит во Владивосток, и каждый раз он встречает здесь полное взаимодействие. Он пояснил, что в ближайшие дни на военных полигонах и в морской акватории Приморского края и Владивостока пройдут совместные и уже ставшие традиционными учения «Индра». Но если раньше они проводились только военными моряками обеих стран, то в этом году на высших правительственных уровнях принято решение значительно расширить их формат. Поэтому в «Индра-2017» будут участвовать представители сразу нескольких родов войск, и их состав резко увеличивается. Учения приобретают статус комплексных сухопутно-воздушно-морских. Ожидается, что одним из руководителей «Индра-2017» станет заместитель министра обороны Индии.

Прибытие во Владивосток основного индийского воинского контингента, в составе которого свыше 500 человек разных родов войск, ожидается сегодня днем на борту отряда кораблей ВМС Индии. Учения пройдут на полигонах и аэродромах Тихоокеанского флота и в акватории Японского моря. В общей сложности, в них примут участие свыше тысячи военнослужащих разных родов войск обеих стран.

В пятницу, 20 октября, на водно-спортивной станции Тихоокеанского флота состоится торжественная церемония открытия учений «Индра-2017» с участием командующих от российской и индийской стороны, а также личного состава обеих стран.

В программу «Индра-2017» включены отработка конвоирования судов, создание гуманитарных коридоров, передача различных грузов на ходу кораблей, задержание и досмотр судов, условно захваченных пиратами. Будет также проведен поиск подводной лодки условного противника и встречный учебный морской бой. Помимо этого, планируется с участием боевых самолетов отработать высадку десантников с кораблей ВМС ТОФ и Индии и занятие ими береговой линии.