Россияне берут новые кредиты, чтобы гасить старые

Постепенно россияне погашают свои старые кредиты

Владивосток, четверг, 19 октября , РИА Vladnews.

За период с января по август (включительно) россияне направили 54% новых кредитов на рефинансирование старых, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.



Эксперты отмечают, что в 2014 года этот показатель едва превышал 40%.



Аналитики отмечают, что рост ставки по кредитам произошел в ноябре 2014 года после того как Центробанк на фоне повышающихся инфляционных рисков поднял ключевую ставку на 6,5 процентных пункта, до 17% годовых. На сегодняшний день ключевая ставка снизилась до 8,5%, что повлекло падение и розничных кредитных ставок.







Постепенно россияне погашают свои старые кредиты. И довольно много заемщиков решили взять новые кредиты под более низкие проценты, чтобы выплатить кредиты, взятые в 2014 году под высокие проценты.



ОКБ проанализировало базу данных, в которую внесена информация о 66,5 млн заемщиков. В отчете экспертов указано, что количество заемщиков, берущих новые кредиты на рефинансирование старых с 2015 года увеличивалось. В 2015 году оно достигло 50%, в 2016 – 52%. Эксперты отмечают, что сейчас благоприятные условия для рефинансирования, поскольку можно уменьшить ставку по кредиту на 2-7%