Пожилая украинка попала в историю во Владивостоке

Благодаря стражам правопорядка, история закончилась благополучно

Владивосток, пятница, 20 октября , РИА Vladnews.

При патрулировании багажного отделения в аэропорту Владивостока, сотрудники транспортной полиции нашли женскую сумку, в которой обнаружились деньги, лекарства, тонометр, пластиковые карты и документы, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Владелицей вещей оказалась 63-летняя гражданка Украины. Позвонив пенсионерке, полицейские выяснили, что она уже покинула аэровокзал и едет в гости к родственникам

Прибыв в дежурную часть, женщина была приятно удивлена находкой и пояснила, что в сумке находятся не только деньги и документы, но и жизненно важные для нее лекарственные препараты. Также она рассказала полицейским, что прилетела из Москвы во Владивосток. После прилета она получила багаж и направилась к встречающим ее родственникам. Отсутствие сумки она не заметила и обнаружила пропажу только после того, как позвонили полицейские и попросили приехать в дежурную часть полиции, чтобы забрать деньги и вещи.

Женщина поблагодарила стражей правопорядка за возврат имущества в целости и сохранности.