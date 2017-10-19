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Общество

Во Владивостоке назовут «Волонтёра года 2017»

Конкурс призван поддержать развитие волонтерского движения в столице Приморья
Фото: vlc.ru Фото: vlc.ru
Владивосток, четверг, 19 октября , РИА Vladnews.

Во Владивостоке объявлен прием заявок на участие в городском конкурсе «Волонтер года 2017». Победителей и призеров выберет экспертный совет конкурса, церемония награждения самых активных общественников пройдет 5 декабря, когда во всем мире отмечается Международный день добровольца, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города..

Как отметили в оргкомитете, конкурс призван поддержать развитие волонтерского движения в столице Приморья, содействовать распространению передового опыта добровольческой деятельности, расширению социальной активности и самореализации молодежи. Третий год подряд учредителем конкурса является муниципальное казенное учреждение «Молодежный ресурсный центр» при поддержке управления по делам молодежи администрации города. Уже по традиции официальным партнером городской добровольческой премии стал Всероссийский детский центр «Океан».

«Думаю, не будет преувеличением сказать, что волонтеры Владивостока – одни из самых активных в стране. Ведь столица Приморья регулярно становится местом проведения политических, экономических, культурных событий международного и всероссийского уровней. Наши добровольцы сами активно организуют различные социальные акции, объединяются для реализации добрых дел в родном городе. Каждый из волонтеров – яркий пример сознательности и гражданской активности, неравнодушия и отзывчивости для одноклассников, однокурсников. И хотя добровольцы это не те, кто работает ради премий, но в праздничный день хочется особо отметить их труд на благо нашего города», – отметил директор МКУ «Молодежный ресурсный центр» Андрей Волков.

Участниками конкурса «Волонтер года 2017» могут стать учащиеся общеобразовательных школ, начального и среднего профессионального образования, студенты высших учебных заведений, участники молодежных общественных организаций, работающая молодежь в возрасте от 14 до 30 лет.

Заявки от соискателей принимаются до 17 ноября в офисе МКУ «Молодежный ресурсный центр» (Владивосток, ул. Пограничная, 12, с 10.00 до 16.00 в рабочие дни), а также на адрес электронной почты info@mrc-vlad.ru. Дополнительная информация по участию в конкурсе: начальник отдела проектов и программ МРЦ Юлия Юрьевна Бурцева, тел. 222-22-94.

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