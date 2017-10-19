Электропоезд сбил пьяную женщину в Приморье

Пострадавшая госпитализировано в тяжелом состоянии

Владивосток, четверг, 19 октября , РИА Vladnews.

В Приморье произошло травмирование человека пригородным электропоездом «Владивосток-Уссурийск», сообщает РИА VladNews со ссылкой на ЛО МВД России на ст.Уссурийск.

Установлено, что 42-летняя жительница поселка Партизан Приморского края, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вышла на железнодорожную насыпь, приблизившись к путям, и была травмирована проходившим электропоездом.

Машинист пригородного поезда, заметив женщину, подавал звуковые сигналы, применил экстренное торможение для предотвращения наезда на человека, однако, столкновения избежать не удалось.

Женщина в тяжелом состоянии была транспортирована в Уссурийск на этой же электричке и доставлена в больницу.

Женщина получила черепно-мозговую травму, значительные ушибы и раны.

О происшествии стражами правопорядка сообщено родственникам пострадавшей.