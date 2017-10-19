Кудоисты Владивостока встретились на чемпионате и первенстве города

Спортсмены боролись за места в городской сборной

Владивосток, четверг, 19 октября , РИА Vladnews.

Всё лето они готовились к новому сезону, нарабатывали технику и посещали мастер-классы от именитых японских спортсменов. Показать чему они научились за это время, кудоистам Владивостока пришлось на чемпионате и первенстве города. На ковре более сотни бойцов со всех именитых клубов приморской столицы. Предугадать победителей здесь не получится. Звёзды местного кудо не в заявке, а значит силы у всех, практически, равны, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.