Всё лето они готовились к новому сезону, нарабатывали технику и посещали мастер-классы от именитых японских спортсменов. Показать чему они научились за это время, кудоистам Владивостока пришлось на чемпионате и первенстве города. На ковре более сотни бойцов со всех именитых клубов приморской столицы. Предугадать победителей здесь не получится. Звёзды местного кудо не в заявке, а значит силы у всех, практически, равны, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.
Кудоисты Владивостока встретились на чемпионате и первенстве города
Спортсмены боролись за места в городской сборнойВладивосток, четверг, 19 октября , РИА Vladnews.
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