МФЦ Владивостока увеличивает количество предоставляемых услуг до 193 и приглашает на работу дополнительных специалистов

Отделения начали предоставлять три новые услуги

Владивосток, четверг, 19 октября , РИА Vladnews.

В отделениях МФЦ Владивостока начали оказывать еще три новые услуги, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города. Здесь с 18 октября 2017 г. заявители могут оформить документы, находящиеся в компетенции департамента рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов Приморского края, а также Амурского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов, по следующим направлениям:

Распределение квот добычи (вылова) водных биоресурсов для организации любительского и спортивного рыболовства в Приморском крае. Рассмотрение заявок на предоставление водных биоресурсов в пользование для осуществления рыболовства в целях обеспечения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации на территории Приморского края. Предоставление сведений из государственного водного реестра и копий документов, содержащих указанные сведения.

Таким образом, менее чем за три года со времени открытия во Владивостоке первого многофункционального центра по предоставлению государственных и муниципальных услуг (МФЦ) их количество выросло более чем в три раза (с 62 до 193).

В муниципальные отделения МФЦ Владивостока уже обратились более миллиона заявителей, которым оказано более 630 тысяч услуг, здесь проведено более 120 тысяч консультаций, выдано более 360 тысяч документов. Городские МФЦ доказали свою важность и необходимость для людей.

Поэтому объявлено открытие в МФЦ Владивостока дополнительных окон по приему заявителей. Сегодня сюда продолжается конкурсный набор специалистов с высшим образованием. О требованиях к претендентам и условиях конкурса можно узнать по телефону 230-34-75. Резюме приглашают направлять по адресу: staff@mfcvl.ru.