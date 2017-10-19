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Политика и экономика

Андрей Тарасенко «уволил» директора градообразующего предприятия Светлогорья

"Такого безобразия еще не видел", - отметил глава региона в начале своей рабочей поездки по краю
Фото: АПК Фото: АПК
Владивосток, четверг, 19 октября , РИА Vladnews.

Врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко прибыл с рабочим визитом в Пожарский район, где встретился с работниками ООО «Лермонтовский ГОК» в селе Светлогорье, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу АПК. Глава региона заявил, что намерен поддержать предприятие, а на встрече с коллективом был избран новый руководитель.

Градообразующее предприятие «Лермонтовский ГОК» начало работу в 1987 году. Основные геологоразведочные работы здесь проводились в 70-е и 80-е годы, и глубокая доразведка месторождения не производилась практически с момента запуска комбината.

«Это карьер “Центральный”. Был самый хороший, но сейчас добыча ни подземным, ни открытым способом здесь не ведется. Должны были закрыться еще два года назад, но потянули. Геологоразведка, направленная на открытие новых залежей, не осуществлялась», – доложил директор предприятия Владимир Калиновский в ходе осмотра карьера.

Андрей Тарасенко выразил сомнение, что предприятие ждет развитие с таким руководителем.

«Люди едут в Арктику делать карьер, а у тебя здесь есть карьер, ты сделать не можешь. Не протягивать надо, а работать», – заявил глава региона.

В сентябре прошлого года в связи с выводом из эксплуатации отработанных залежей и не подтверждением запасов полезного ископаемого на отрабатываемых горизонтах залежи «Норушка», а также отсутствием руды надлежащего качества и необходимого количества, работы по добыче были приостановлены, подача сырья на обогатительную фабрику и ее работа остановлены. 140 сотрудников предприятия ушли в вынужденный простой. Сегодня единственным источником для ведения производственной деятельности градообразующего предприятия являются субсидии из краевого бюджета.

Как подчеркнул первый вице-губернатор Приморского края Василий Усольцев, наконец решен вопрос о выплате ГОКу второго денежного транша в размере 50 миллионов рублей из бюджета края.

«Средства субсидии сегодня уже направлены на расчетный счет предприятия», – отметил он.

Всего в этом году ООО «Лермонтовский ГОК» получит субсидию в размере 250 миллионов рублей на возобновление производственной деятельности. Первый транш был направлен еще летом.

Встреча с коллективом получилась эмоциональной. Люди обратились к главе региона за помощью, отметив, что работать готовы, только нужно восстановить производство.

Андрей Тарасенко заявил, что необходимая помощь предприятию будет оказана.

«Такого безобразия еще не видел. Пока обещать ничего не хочу, но вижу, какие есть трудности, буду вам помогать. Привезу вам сюда инвестора, который готов вкладывать деньги, открывать разрезы», – обозначил глава региона. 

Более того, глава региона поднял вопрос о смене руководителя комбината.

«Вы ответственные работники, защищаете свое предприятие, но директора, который не реализовывает продукцию, я буду гнать. Ведь директор – это стратег и менеджер, должен научиться продавать ваш труд. Должен делать задел на будущее. Фабрике нужен настоящий хозяйственник. Кого хотите видеть на этом месте?» – обратился Андрей Тарасенко к коллективу.

Большинством голосов люди высказались за кандидатуру одного из бывших руководителей Лермонтовского ГОКа – Юрия Данилова, его же позвали принять участие во встрече. Андрей Тарасенко дал поручение начать оформление нового руководителя комбината.

Обсудили социальные вопросы – о ремонте дорог, медицинском обеспечении жителей села, а также перспективы предоставления работы части сотрудников ГОКа на то время, пока запускается производство вольфрамового концентрата. Одно из предложений – задействовать рабочих на производстве древесины, которое планируется развернуть на мощностях шпонного производства.

«У нас есть база, кто-то из жителей уже у нас работают. Сегодня наш проект на согласовании в Рослесхозе в Москве, губернатор его поддержал. Как только получим согласование на получение лесных ресурсов, немедленно приступим к работе. В целом готовы обеспечить работой более 550 человек», – обозначил гендиректор ЗАО «Артель старателей Тернейлесстрой» Леонид Ивлев.

Врио губернатора подчеркнул: такую возможность необходимо для людей предусмотреть. Обещал оказать необходимую помощь по согласованию документации.

Отметим, доля произведенной ООО «Лермонтовский ГОК» продукции на российском рынке вольфрамового концентрата составляет 35%. Предприятие является градообразующим для монопрофильного муниципального образования Светлогорье.

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