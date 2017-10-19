Песни на века

Владивосток, четверг, 19 октября , РИА Vladnews.

Фестиваль ветеранских хоров состоялся во Владивостоке. Каждый из коллективов исполнил по две песни, одна из которых была посвящена Великой Отечественной войне и Победе, вторая – на свободную тему. На сцену вышли коллективы: «Дети войны», «Содружество», «Белые крылья», «Горлица» и другие, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.

«Песня о Владивостоке», «День Победы», «Ой, стога, стога…» – популярные по сей день и полузабытые песни начала века и военных лет звучали со сцены Дворца культуры железнодорожников. Перед зрителями выступили девять ветеранских хоров. Каждое выступление — целое представление, с костюмами, украшениями и тщательной подготовкой. В этих эмоциональных исполнениях — ни единой фальшивой ноты.