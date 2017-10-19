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Во Владивостоке вскрылась незаконная торговля сим-картами

Виновные оштрафованы а более чем 100 тысяч рублей
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 19 октября , РИА Vladnews.

Роскомнадзором Приморья в октябре было проведено совместное с силовыми структурами мероприятие с целью пресечения незаконной продажи сим-карт во Владивостоке, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В ходе мероприятия за нарушения, допущенные при заключение договора в отношении индивидуального предпринимателя, имеющего полномочия от оператора связи на заключение договоров на оказание услуг подвижной радиотелефонной связи, а также одного из операторов связи региона возбуждено дело по статье 13.30 КоАП РФ.

В результате  вынесено постановление о привлечении ИП и оператора к ответственности в виде штрафа на сумму 5 000 и 110 000 рублей соответственно.

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