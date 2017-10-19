Приморец во второй раз попался на любви к пьяной езде

По данному факту было возбуждено уголовное дело

Владивосток, четверг, 19 октября , РИА Vladnews.

Участковый по Ханкайскому району обратил внимание на мопед, водитель которого двигался с нарушениями Правил дорожного движения. Полицейский принял меры к остановке транспортного средства для проверки документов. От 29-летнего местного жителя исходил резкий запах алкоголя, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

На место происшествия были вызваны сотрудники Госавтоинспекции. Проведенное медицинское освидетельствование подтвердило состояние опьянения у водителя.

В ходе проверки личности автолюбителя по базам данных ГИБДД установлено, что в 2015 году правонарушитель привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения, за что ему было назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортным средством на срок 1 год 6 месяцев.

Дознавателем возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».

За текущий период 2017 года дознавателями отдела МВД России по Ханкайскому району за повторную езду в состоянии опьянения к уголовной ответственности привлечены 14 правонарушителей.

Полиция напоминает участникам дорожного движения, что за управление автомобилем либо другим механическим транспортным средством, лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения, предусмотрена уголовная ответственность. Максимальная санкция по данной статье - штраф в размере от 200 до 300 тысяч рублей, либо лишение свободы на два года с лишением права управлять транспортными средствами в течение трех лет.