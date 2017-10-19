Приморцев собирались накормить деликатесами с кишечной палочкой

Опаснаые морепродукты забракованы в лаборатории

Владивосток, четверг, 19 октября , РИА Vladnews.

Продукты с кишечной палочкой и бактериальной обсемененностью выявили в Приморье, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора края. Зараженными оказались партии креветки, морского гребешка, мяса краба, рыбного фарша, а также сушеных щупальцев кальмара.

Вся забракованная лабораторией продукция - отечественного производства.

Так, по результатам исследований проб, отобранных от 7 партий морепродукции из Владивостока, Уссурийска и села Новоникольска выявлены значительные превышения уровня бактериальной обсемененности. Превышение нормы - более чем в 150 раз.

Помимо этого, в мясе краба, рыбном фарше и сушеных щупальцах кальмара были выявлены бактерии группы кишечной палочки.