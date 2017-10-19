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Несовершеннолетний рэпер убил несостоявшегося продюсера во Владивостоке

Стали известны подробности ночного инцидента
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 19 октября , РИА Vladnews.

Стали известны подробности ночного убийства на острове Русский, сообщает РИА VladNews со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как сообщили корреспонденту агентства, 15-летний рэпер познакомился в интернете с мужчиной, который представился продюсером, предложив встретиться.

Встреча проходила в машине потерпевшего, который повез школьника на остров Русский.

По словам школьника, мужчина пытался его изнасиловать. В результате самообороны несовершеннолетний воткнул нож в нападающего, попав в сердце. Пострадавший скончался на месте происшествия.

Рэпер, вытолкнув труп из машины, сел за руль и направился в сторону города. Несовершеннолетний был задержан сотрудниками полиции в районе Седанки, после непродолжительной погони.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.

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