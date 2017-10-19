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Общество

Выходные в Приморье будут холодными и дождливыми

Сильный ветер накроет все районы края
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, четверг, 19 октября , РИА Vladnews.

В ближайшие выходные погоду в Приморье будут определять фронтальные разделы циклона, который переместятся с северо-восточных провинций Китая на Хабаровский край. Местами пройдут осадки преимущественно в виде дождя. Основной фон ночных температур воздуха ожидается в пределах +5…+12 °С, местами на востоке около 0 °С. Субботний день будет достаточно теплым, максимальные температуры воздуха +10…+19 °С, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду.

В воскресенье синоптическая ситуация изменится. Ночью за фронтом распространится гребень холодного антициклона, в большинстве районов Приморья осадки прекратятся, сохраняясь лишь местами на севере края. Вместе с гребнем вторгнется очередная порция холода, усилится ветер, фон ночных и дневных температур понизится на 5–8 градусов.

Во Владивостоке в субботу не исключен небольшой дождь, ветер южный умеренный до сильного. Ночью минимальные температуры воздуха составят +10…+12 °С, днем +13…+16 °С. В воскресенье обойдется без осадков, будет ветрено и прохладно. Температурный фон понизится: ночью +2…+4 °С, днем +6…+9 °С.

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