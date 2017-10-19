Ребенок попал под колеса автомобиля во Владивостоке

В настоящее время все подробности случившегося устанавливаются

Владивосток, четверг, 19 октября , РИА Vladnews.

Сегодня, 19 октября, во Владивостоке произошло ДТП с участием несовершеннолетнего пешехода, сообщает РИА VladNews со ссылкой на

Инцидент произошел в районе улицы Фадеева. Школьник решил перебежать дорогу на неурегулированном участке дороги, в результате чего попал под колеса автомобиля Honda HR-V.

Мальчик был госпитализирован.

В настоящее время все подробности случившегося устанавливаются.

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