​«Летальная» политика Миклушевского

Что нужно сделать Андрею Тарасенко, чтобы не повторить ошибок своего предшественника

Владивосток, четверг, 19 октября , РИА Vladnews.

Пятилетка Владимира Миклушевского в Приморском крае стала наглядным примером неудавшейся карьеры на посту губернатора в одном из перспективных регионов страны. Политолог Павел Наливайко эксклюзивно для РИА VladNews разбирался, какие ошибки нельзя совершать временно исполняющему обязанности губернатора Приморского края Андрею Тарасенко.

Политика первична

Как бы то ни было, но именно политика оказала наибольшей влияние на принятие решение об отставке Владимира Миклушевского. То, чему экс-губернатор уделял изначально большое внимание, в конечном счёте превратилось в бомбу замедленного действия, которая в итоге взорвалась. Но так было не всегда.

После прихода на пост в 2012 году Миклушевский заявил о демократизации органов исполнительной власти. Во Владивостоке был проведён «Гражданский референдум», был запущен отбор претендентов в общественные экспертные советы. Надежды на диалог усилились после анонсирования создания Молодёжного правительства Приморского края и Общественной палаты Приморского края. Однако, как оказалось позже, это была лишь бутафория для общественности, как модно сейчас говорить, «хайп».

Для политической элиты были заготовлены свои иллюзии. Владимир Миклушевский начал выстраивать команду по принципу коалиции, включая представителей разных местных групп. Представители его команды просили местные элиты не мешать новому губернатору на первых порах и обещали «золотые горы». Впрочем, «медовый месяц» продлился недолго. Одним из первых действий главы региона, которое полностью выбивалось из его имиджа, стала попытка приватизации «Примводоканала» и «Примтеплоэнерго». Тогда эта тема вызвала острую негативную реакцию со стороны депутатского корпуса и муниципалитетов, однако наиболее категорично по ней высказался глава Владивостока Игорь Пушкарёв. Градоначальник фактически «похоронил» эту тему, выступив авторитетным сторонником сохранения предприятий в краевой собственности. Мэр был убеждён в полной экономической нецелесообразности такого решения, оперируя цифрами.

Многие соглашаются с тем, что этот эпизод стал переломным моментом во взаимоотношениях Миклушевского и Пушкарёва, ведь для экс-губернатора это стало первым крупным провалом его инициатив. Но, несмотря на это, ещё несколько лет сторонам приходилось договариваться ради обоюдных интересов. В 2013 году Владимир Миклушевский поддержал Игоря Пушкарёва на выборах мэра Владивостока, а уже через год Игорь Пушкарёв был назначен ответственным за досрочные выборы губернатора по Владивостоку, при этом не выдвинув свою кандидатуру, чего многие ждали и хотели. Дальше был «Спасский конфликт», подготовка к выборам Законодательного Собрания, арест Игоря Пушкарёва, то есть всё то, что привело и называется затяжным конфликтом между сторонами.

Однако не нужно испытывать иллюзий по поводу того, что именно Игорь Пушкарёв был причиной всех бед приморского губернатора. Это совсем не так. В значительной степени ситуацию усугубляло близкое окружение самого Владимира Миклушевского.

В 2012 году в Приморье на внутриполитический блок был прикомандирован скандально известный политконсультант Илья Спокойнов (Митькин). Нет смысла рассуждать, насколько велико было его влияние на губернатора, но мы могли наблюдать за тем, как он фактически подмял под себя избирательные кампании и значительную часть регионального медиа-рынка. Более того, создание ряда организаций с символичным названием ООО «Развитие» и ООО «Освоение» позволили замкнуть на себя многие финансовые потоки со стороны администрации Приморского края.

В значительной степени на внутриполитическую ситуацию в регионе повлияла и работа вице-губернатора по внутренней политике Александра Ролика. Наглядным примером стала проведённая в 2014-2015 годах реформа местного самоуправления, где Приморский край зачем-то решил быть впереди планеты всей и первым апробировал по очереди все предоставленные варианты. В итоге сначала в регионе появилась «двуглавая» система (когда в муниципалитете есть глава города/района, занимается представительскими вопросами и глава администрации города/района, занимается хозяйственной деятельностью), которая, кстати ранее точечно была использована в ряде муниципалитетов (Большой Камень, Фокино, Лесозаводск, Дальнереченск, Дальнереченский район, Спасск-Дальний, Спасский район), но её распространение привело к ряду политических конфликтов. Однако спустя несколько месяцев было принято решение об отказе от данной системы, в результате чего вернулись к единоличному управлению, согласно которому главу администрации назначает конкурсная комиссия. Отмена прямых выборов и усиление бюрократии в процессе назначения привели к череде затяжных муниципальных конфликтов на территориях Находки, Спасского района, Спасска-Дальнего.

К тому моменту изначально заложенный тренд на демократизацию был давно отодвинут на второй план. «Прогубернаторские» СМИ массово выигрывали тендеры на информационное обеспечение администрации Приморского края, что позволяло тотально контролировать медиа-рынок. Независимые представители экспертного сообщества постепенно «втаптывались в землю» путём административного давления, что заставляло многих уходить в тень и даже менять специальность, а гражданские институты стали формальным дополнением к администрации Приморского края.

В конечном счёте к 2016 году в регионе была сформирована атмосфера всеобщего антагонизма к главе региона. При этом локальные группы продолжали использовать приближённость к приморскому губернатору сугубо в коммерческих целях.

Один в поле не воин

Наверное, немногие вспомнят, но именно 2016 год стал для Владимира Миклушевского переломным с политической и имиджевой точек зрения.

Ведь после победы на выборах губернатора в 2014 году с результатом 77,43 %, в экспертных кругах всё чаще говорили о возможном скором переходе Миклушевского на высокую должность в Правительство РФ. Все предпосылки для этого действительно были, так как шлейф положительных достижений федерального центра после проведения Саммита АТЭС всё ещё имел свой эффект, поддерживая иллюзию успешного руководителя.

Однако масштабная победоносная «кампания», разогретая окружением Владимира Миклушевского, сыграла с ним злую шутку. Предложения о переходе в Правительство были туманны, а в регионе нужно было сходу демонстрировать результаты работы и социально-экономического развития. Однако с этим были проблемы. Не удалось губернатору вписаться и в набирающую обороты повестку развития Дальнего Востока. Тогда Владимир Миклушевский лишь успел прославиться историей с назначением администраторов территорий опережающего социально-экономического развития, но в отличие от того же Хабаровского края, не выстроил понятный механизм взаимоотношения с инвесторами.

В итоге именно в 2016 году в регионе впервые всерьёз стали курсировать слухи об отставке Владимира Миклушевского. Первым звоночком стал так называемый «вертолётный скандал», который буквально через несколько дней попал в заголовки крупнейших федеральных СМИ. В дальнейшем даже самую небольшую оплошность Миклушевского сразу же высмеивали в СМИ и социальных сетях, что, как правило игнорировалось информационным блоком краевой администрации (что было прямой ошибкой информационного блока губернатора). В этот же период в регионе было замечено появление первых анонимных интернет-проектов, которые занимались политической аналитикой, зачастую указывая на все недостатки региональной власти. Учитывая отсутствие данного жанра в последние годы, он вызвал широкий интерес в регионе, а некоторые материалы даже попадали на уровень Москвы.

Но те, кто так или иначе знает, как устроена политическая система, и как принимаются решения, понимают, что подобные точечные информационные «бомбы» не приводят сразу к отставке губернаторов. Они скорее заставили чаще обращать внимание на ситуацию в регионе. Тем самым снимался информационный «блок» от федерального центра, который обычно призван страховать губернатора от подобных осечек.

В подобных условиях на позиции Владимира Миклушевского стали влиять более серьёзные вещи. В частности, падение уровня поддержки населения, которое социологи начали фиксировать с начала 2016 года. Тогда же серьёзный репутационный урон нанесла история с запуском сбора подписей за отставку губернатора Приморского края, в дальнейшем раскрученная посредством социальных сетей и What's App.

И наконец, на мой взгляд, наиболее серьёзным ударом по позициям Миклушевского стала волна арестов представителей его команды, которая продолжалась почти непрерывно вплоть до его отставки. Силовые структуры не только сыграли на контрасте с ослабленным губернатором и выступили гарантом внутриполитической стабильности, но и использовали удачный момент для укрепления своих позиций.

В конечном счёте, каждый из перечисленных индикаторов на выходе в совокупности сливался в общую картину тяжёлого и затяжного внутриполитического кризиса в регионе. Позиции губернатора падали, достигая всё новых критических отметок. Именно поэтому решение федерального центра стало, пожалуй, спасением для самого Владимира Миклушевского, который, может и осознавал, но не хотел принимать для себя всю безысходность сложившейся ситуации.

Не повторяя ошибок

Фраза «Короля играет свита» приняла слишком извращённую форму в случае с администрацией Миклушевского. Она ушла от своего первоначального значения, которое предполагает уверенность позиций благодаря сильной команде, став воплощением аппаратных интриг, коммерциализации взаимоотношений, злоупотребления доверием. Миклушевский забыл, что именно руководитель региона является центральным звеном в политической системе и именно он определяет «правила игры». Позабыл экс-губернатор и о том, что без крепких союзников нельзя добиться результатов, а ущемление их интересов, постоянные гонения и попытки сломить, лишь придают сил для борьбы.

Можно много говорить о причинах падения Владимира Миклушевского, но в данном случае хотелось бы обратиться к формальным аспектам. Законодатель не зря определил пятилетний срок для губернаторов, так как именно этот период позволяет объективно оценить реальное положение дел и принять решение выдвигаться на новый срок. Миклушевский решил не дожидаться окончания срока, а переизбрался в 2014 году, что и стало одной из его главных ошибок. Ведь ещё при назначении многим было понятно, что эта история должна была закончится именно в 2017 году, а пятилетний срок стать длительной подводкой к взлёту на федеральную должность. Но, как принято сейчас говорить, что-то пошло не так.

В этой ситуации пока незачем говорить о политическом будущем Андрея Тарасенко и делать прогнозы. Достаточно лишь не делать ошибок своего предшественника. Ведь, как показывает практика, это уже половина успеха.