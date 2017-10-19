Самосвал перевернулся в Приморье

В настоящее время информация о происшествии устанавливается

Владивосток, четверг, 19 октября , РИА Vladnews.

Сегодня, 19 октября, на трассе в Приморье перевернулся самосвал, сообщает РИА VladNews со ссылкой на dps__control.

Транспортное происшествие произошло между Хоролем и Камнем-Рыбалов.

По предварительным данным, водитель самосвала заехал на край проезжей части, не справившись с управлением, произошло опрокидывание автотранспорта.

В настоящее время все обстоятельства случившегося устанавливаются.

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