Приморец заживо сжег свою знакомую в ходе застолья

Обвиняемый получил срок

Владивосток, четверг, 19 октября , РИА Vladnews.

Житель села Хороль, 1992 г.р., осужден за убийство, совершенное с особой жестокостью, разбой и грабеж, сообщает РИА VladNews со ссылкой на прокуратуру края.

Установлено, что в августе 2015 года фигурант дела во время застолья со своей знакомой вылил на голову женщины бензин, а затем догнал ее на улице и кинул в нее зажженную спичку. В результате этого одежда потерпевшей воспламенилась, а сама женщина получила смертельные ожоги.

Также суд признал подсудимого виновным в разбойном нападении на своего односельчанина, с целью хищения чужого имущества. Так, сначала он избил потерпевшего палкой, а затем выстрелил в него несколько раз из пневматического пистолета. После этого нападавший похитил из квартиры жертвы бытовую технику на сумму свыше 4 тыс. рублей. Через несколько дней, находясь в гостях у своих знакомых, злоумышленник открыто похитил у них компьютерный системный блок стоимостью 4 тыс. рублей.

Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказания в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Кроме этого, суд удовлетворил гражданский иск матери погибшей о взыскании с осужденного 700 тыс. рублей в счет возмещении морального вреда.

Не согласившись с решением суда первой инстанции, защита обжаловала приговор в апелляционном порядке.

Верховный Суд Российской Федерации оставил приговор без изменения, а жалобы осужденного - без удовлетворения.

Приговор вступил в законную силу.