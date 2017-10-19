Лайнер «Costa NeoRomantica» еще раз посетит Владивосток в этом году

Лайнер «Costa NeoRomantica» внепланово еще раз посетит Владивосток в этом году, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края. На борту судна находятся около 800 туристов.
Судно зайдет во Владивосток 24 октября. В 09.00 начнется торжественная встреча.
В Приморье туристы будут находиться в течение двух дней. Местная туркомпания организует для них экскурсионную программу по Владивостоку с посещением самых интересных и узнаваемых мест города.
Судно покинет регион 25 октября в 16.00 и отправится в японский порт Аомори.
Напомним, лайнер «Costa NeoRomantica» впервые посетил Приморье в мае 2017 года.