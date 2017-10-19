Лайнер «Costa NeoRomantica» еще раз посетит Владивосток в этом году

На судне находятся около 800 туристов

Владивосток, четверг, 19 октября , РИА Vladnews.

Лайнер «Costa NeoRomantica» внепланово еще раз посетит Владивосток в этом году, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края. На борту судна находятся около 800 туристов.

Судно зайдет во Владивосток 24 октября. В 09.00 начнется торжественная встреча.

В Приморье туристы будут находиться в течение двух дней. Местная туркомпания организует для них экскурсионную программу по Владивостоку с посещением самых интересных и узнаваемых мест города.

Судно покинет регион 25 октября в 16.00 и отправится в японский порт Аомори.

Напомним, лайнер «Costa NeoRomantica» впервые посетил Приморье в мае 2017 года.