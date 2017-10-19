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Культура

​Сопродюсер фильма «Матильда»: Это всё была какая-то странная вакханалия

Генпрокуратура не нашла нарушений при финансировании фильма
Фото: YouTube Фото: YouTube
Владивосток, четверг, 19 октября , РИА Vladnews.

Генпрокуратура не нашла нарушений при финансировании киноленты «Матильда» за счет субсидий Фонда кино, а также при выдаче фильму прокатного удостоверения, сообщает РИА VladNews. Кроме того, экспертный совет при Минкультуры и специалисты Санкт-Петербургского университета исследовали содержание фильма и не нашли «обстоятельств, препятствующих выходу фильма в прокат». В свою очередь МВД вместе с психологами и лингвистами изучили трейлер «Матильды» и не обнаружили признаков возбуждения ненависти либо вражды и оскорбления чувств верующих. Депутат Наталья Поклонская, комментируя заявление Генпрокуратуры, заявила в интервью РБК, что это «старый» ответ, а «нового еще нет». «Мой крайний запрос был 10 октября», - сказала Поклонская.

Ранее она утверждала, что производство «Матильды» финансировали с помощью «сомнительных схем». Говорила, что знает о контракте на перевод «миллионов евро из офшорной кипрской компании на счет фонда (не указываю наименование) в поддержку культуры и искусства конкретно под фильм "Матильда"». И так же обвинила создателей картины в том, что их лента оскорбляет чувства верующих. Сопродюсер фильма, президент фонда "АРТЭС" Александр Достман в эфире радио Sputnik призвал зрителей лично убедиться в том, что ничего оскорбительного в фильме нет.

«Мы достаточно много пережили из-за этой истории. Никаких выдумок в этом фильме нет. Там есть немножко художественного украшения, но никаких особых придумок нет. Я считаю, что это один из лучших фильмов.

Мы, конечно, Поклонской должны быть "благодарны", но, на самом деле, это было бы так хорошо, если бы не было так грустно. Во-первых, мне сложно понять, когда человек не видит фильм и говорит о том, что ему в нём не нравится. Это совсем какой-то запредел! Жалко, что многие воспринимают этот фильм с другой стороны. А я всем рекомендую пойти и посмотреть просто хорошее, красивое кино о любви. Молодёжь много для себя откроет в этом фильме, как выглядело то время. Учитель (режиссер фильма «Матильда» - ред.) в фильме ко всему подошёл скрупулёзно и досконально. Мы пошили колоссальное количество костюмов. Построили в величину Успенский собор в Питере, чтобы снять сцену коронации. Это интересно с позиции познавательности для молодёжи. Там нет ничего оскорбительного для Николая II, а, наоборот, очень уважительное прочтение его. Я считаю, что большинство зрителей не воспринимают это так серьёзно, и как обиду. Я уверен, как только мы начнём прокат, зритель сам поймет, что это всё была странная какая-то вакханалия. Я очень надеюсь, хотя бы из-за интереса, что зритель пойдёт и оценит саму работу и поймёт, что не было ничего, ради чего надо было тратить всем столько сил, эмоций. С другой стороны, я буду очень рад, если пойдёт много народа, потому что фильм, кроме того что красив, он ещё и познавателен. Съёмки проходили в местах, где всё происходило на самом деле. Дом Матильды, Большой театр, Мариинский театр - это красиво настолько, что порой захватывает дух! Это красивое время, красивые дамы, красивые мужчины, элегантность. Дай Бог, чтобы его посмотрело побольше людей во всём мире и тогда отношение к России будет совсем другое», - отметил сопродюсер фильма.

Напомним, что во Владивостоке во время МКФ «Меридианы тихого» жители города смогли увидеть предпремьерный показ фильма Алексея Учителя - «Матильда». Стоит отметить, что билеты на киносеанс были раскуплены заранее, а в зале не было свободного места.

А уже 21 сентября во Владивостоке появились баннеры на автобусах, выражающие протест против выхода фильма «Матильда» в большой прокат. 

Отметим, в фильме рассказывается о взаимоотношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Картина вызвала широкий общественный резонанс, в частности, против нее активно выступает депутат Госдумы Наталья Поклонская.

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