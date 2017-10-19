Приморцы увидели летающие тарелки на Хасане

Многие предположили, что видео является шуточным

Владивосток, четверг, 19 октября , РИА Vladnews.

В сети появился видео ролик, на котором видно, как в небе пролетают три летающие тарелки, сообщает РИА VladNews со ссылкой на dps__control.

Как утверждает автор видео, данные объекты были заметны на Хасане, но комментаторы, вступившие в дискуссию, уверены, что данное видео – это монтаж.

Стоит отметить, что подобные видео в сети начали появляться довольно часто. Кто-то воспринимает их всерьез, а кто-то все-таки придерживается мнения о монтаже.

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