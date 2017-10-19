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Политика и экономика

Приморские власти рассказали, когда выполнят поручение Путина по водоводу на остров Русский

Сроки расходятся минимум на полгода
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, четверг, 19 октября , РИА Vladnews.

Затянувшееся строительство водовода на остров Русский во Владивостоке, начатое в 2011 году, завершится в июле 2018 года. Об этом рассказали в департаменте градостроительства Приморского края, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития.

Строительство водовода, согласно проекту, должны были завершить за 26 месяцев. Однако даже ввод первой ветки водовода на остров с материка неоднократно откладывался - она была запущена лишь в начале 2015 года. Дюкер длиной 2,4 километра был проложен через весь пролив Босфор Восточный на глубине 45 метров. К 2015 году на прокладку водовода из госбюджета было выделено почти 1,7 миллиарда рублей. Объём софинансирования из бюджета края составил на тот момент 473 миллиона рублей.

«Сроки ввода в эксплуатацию второго этапа переносились в связи с отсутствием в полном объёме финансирования и в связи с коротким сроком навигации, для выполнения работ по устройству подводного перехода через пролив Босфор Восточный», - сказал представитель департамента градостроительства региона.

Завершить строительство водовода власти планируют не раньше июля 2018 года.

Отметим, 27 сентября был опубликован перечень поручений президента РФ Владимира Путина по итогам рабочей поездки на Дальний Восток. Глава государства рекомендовал администрации края ввести объект в эксплуатацию до конца 2017 года.

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