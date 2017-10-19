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Культура

Мировая звезда Денис Мацуев выступит во Владивостоке

Звезда сыграет вместе с Симфоническим оркестром Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева
Фото: classicalmusicnews.ru Фото: classicalmusicnews.ru
Владивосток, четверг, 19 октября , РИА Vladnews.

Выступления известного российского пианиста Дениса Мацуева и солистов Пекинской оперы пройдут на Приморской сцене Мариинского театра в ноябре. Об этом сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу театра.

"Приморская сцена Мариинского театра в ноябре представляет насыщенную афишу фестивального масштаба: центральными событиями станут выступления выдающегося российского пианиста Дениса Мацуева вместе с Симфоническим оркестром Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева, звезды балетной труппы Мариинского театра Кимина Кима, солистов Китайского государственного театра Пекинской оперы", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в театре, Мацуев и Гергиев представят во Владивостоке все четыре концерта Сергея Рахманинова для фортепиано с оркестром. Выступления должны были состояться еще в летом на Втором фестивале "Мариинский", однако были перенесены на осень.

Также в ноябре жители и гости Владивостока впервые услышат на Приморской сцене выступления солистов Пекинской оперы. "Труппа Китайского государственного театра Пекинской оперы дважды представит один из самых известных спектаклей - "Легенду о Белой Змее", основанной на древних китайских преданиях. Это история любви, которой не страшны границы между миром людей и миром богов, полная мелодичного пения, утонченных танцев. Аутентичность постановке придают яркий грим актеров, танцы и необычная акробатика, а также красочно расшитые костюмы", - отметил представитель театра.

Еще одним долгожданным для приморской публики событием станет выступление во Владивостоке премьера труппы Мариинского театра Кимина Кима в главной мужской партии балета "Жизель". В центральной женской партии выйдет солистка Мариинского театра Екатерина Осмолкина.

Приморская сцена Мариинского театра была открыта 1 января 2016 года.

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