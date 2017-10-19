Закуску под пиво теперь будут делать во Владивостоке

Запуск производства запланирован на второй квартал следующего года

Владивосток, четверг, 19 октября , РИА Vladnews.

Компания-резидент СП Владивосток создаст предприятие по производству солено-сушенных морепродуктов во Владивостоке. Соответствующее соглашение подписано инвестором с КРДВ, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития. Объем инвестиций в реализацию проекта составит 6 миллионов рублей. Запуск производства позволит обеспечить более 20 новых рабочих мест.

Общий объем производства готовой продукции при запуске предприятия будет находиться на уровне 20-25 тонн в месяц, при выходе на полную производственную мощность - до 50 тонн ежемесячно.

По словам главы компании, сырье для производства продукции будет приобретаться у региональных рыбодобывающих компаний, ведущих промысел в районах Тихого океана и Охотского моря.

Суммарный объем капиталовложений в создание предприятия составит около 20 миллионов рублей. Запуск производства запланирован на второй квартал 2018 года.