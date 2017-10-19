Из 20 представленных проектов экспертное жюри выбрало 5

Владивосток, четверг, 19 октября , РИА Vladnews.

Победителей конкурса грантов «Молодёжная инициатива» назвали во Владивостоке. Из 20 представленных проектов экспертное жюри выбрало 5. Их авторы получили денежные гранты. Среди победителей: экстрим-фестиваль «Мосты», «Уроки велотруда», социально-экологический проект «Фэшн Юродивый», и другие. Впервые гранты были вручены в 2014 году, в этом году конкурс проходит во Владивостоке уже в шестой раз, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.

Представляя свои проекты, финалисты конкурса «Молодёжная инициатива» не скрывали волнения. Многие из них впервые выступали на публике, к тому же на презентацию отводилось всего пять минут. Однако участникам удалось интересно представить свои проекты за короткий промежуток времени и достойно ответить на все вопросы членов жюри.