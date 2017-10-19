Андрей Тарасенко «уволил» директора градообразующего предприятия Светлогорья 15:51, 19 октября Андрей Тарасенко «уволил» директора градообразующего предприятия Светлогорья
Новый директор рассказал всю правду о работе приморской почты 15:51, 19 октября Новый директор рассказал всю правду о работе приморской почты (Эксклюзив)
В Приморье одобрили выдачу более 2 тысяч гектаров «запретных» земель 14:49, 19 октября В Приморье одобрили выдачу более 2 тысяч гектаров «запретных» земель
Новостная лента
Октябрь, 19 четверг
15:58
​«Летальная» политика Миклушевского Эксклюзив
15:58
Андрей Тарасенко может стать самым сексуальным губернатором России
15:53
Приморские власти рассказали, когда выполнят поручение Путина по водоводу на остров Русский
15:51
Андрей Тарасенко «уволил» директора градообразующего предприятия Светлогорья
15:51
Новый директор рассказал всю правду о работе приморской почты Эксклюзив
15:39
Мировая звезда Денис Мацуев выступит во Владивостоке
15:26
Закуску под пиво теперь будут делать во Владивостоке
15:13
Победителей конкурса грантов «Молодёжная инициатива» назвали во Владивостоке Видео
15:01
Зараженные фрукты обнаружены в Приморье
14:49
В Приморье одобрили выдачу более 2 тысяч гектаров «запретных» земель
14:36
Несовершеннолетний рэпер убил несостоявшегося продюсера во Владивостоке
14:24
Полиция прокомментировала ситуацию с опасными жвачками в школах Приморья
14:12
Андрей Тарасенко узнал о проблемах Приморья от депутатов края
14:03
Ребенок попал под колеса автомобиля во Владивостоке
13:50
Приморью не дали субсидию на детские и кукольные театры
13:38
В Приморье продолжают гореть леса Видео
13:25
Специалисты выяснили, куда стремятся уехать дальневосточники
13:12
Приморцы увидели летающие тарелки на Хасане Видео
13:00
«Приморье-1»: игра в одни ворота? Видео
12:49
Велопутешественник из Ижевска встретится с владивостокцами Фото
12:36
Во Владивостоке скончался экс-начальник Дальневосточного морского пароходства и Почетный житель города
12:24
Два приморца умерло в 2017 году от клещевого энцефалита
12:13
Владивостокцы скажут инсульту "НЕТ"
12:12
Мероприятия для читателей почтенного возраста продолжаются в библиотеках Владивостока
12:00
Практически 380 млн составила сумма штрафов по данным видеофиксаторов
11:49
Эксперты: Приморье почти готово к приходу гриппа
11:37
Андрей Тарасенко встретится со староверами на севере Приморья
11:24
Приморье: Для защиты лесов от пожаров не хватает ни денег, ни людей
11:11
Неизвестный вырвал у женщины сумку с деньгами во Владивостоке
10:59
Очередной наркоман попался в пьяном виде приморской полиции
10:47
Восточный Порт: угольной пыли не будет
10:33
Сегодня приморцы могут свободно жаловаться на таможню в прокуратуру
Какую радиостанцию вы слушаете?

Электронные версии
4219 (158) от 19 октября 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Физрук воплощает мечту Роберта Рождественского
Аэропортам Дальнего Востока добавят свободы
Ремонт дорог: по федеральной программе и по просьбе жителей
Вице-губернатору определили обязанности в Москве
Пожары полыхают в труднодоступных для техники местах
70 от 08 августа 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Дачу – на свалку истории?
Садоводческий тур в Китай
Продал картошку? Уплати налог
А вы подали заявку на конкурс?
«Россельхозцентр» приглашает питомниководов к взаимодействию
8 канал

Победителей конкурса грантов «Молодёжная инициатива» назвали во Владивостоке

Из 20 представленных проектов экспертное жюри выбрало 5
Владивосток, четверг, 19 октября , РИА Vladnews.

Победителей конкурса грантов «Молодёжная инициатива» назвали во Владивостоке. Из 20 представленных проектов экспертное жюри выбрало 5. Их авторы получили денежные гранты. Среди победителей: экстрим-фестиваль «Мосты», «Уроки велотруда», социально-экологический проект «Фэшн Юродивый», и другие. Впервые гранты были вручены в 2014 году, в этом году конкурс проходит во Владивостоке уже в шестой раз, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.

Представляя свои проекты, финалисты конкурса «Молодёжная инициатива» не скрывали волнения. Многие из них впервые выступали на публике, к тому же на презентацию отводилось всего пять минут. Однако участникам удалось интересно представить свои проекты за короткий промежуток времени и достойно ответить на все вопросы членов жюри.

Похожие новости
В Приморье продолжают гореть леса
13:38, 19 октября 2017 В Приморье продолжают гореть леса

Площадь продолжает увеличиваться

«Приморье-1»: игра в одни ворота?
13:00, 19 октября 2017 «Приморье-1»: игра в одни ворота?

Суйфэньхэ ищет новые пути развития

Экстрим-фестиваль «Мосты» собрал во Владивостоке любителей BMX, скейтов и самокатов
11:17, 18 октября 2017 Экстрим-фестиваль «Мосты» собрал во Владивостоке любителей BMX, скейтов и самокатов

На мероприятие собрало более 150 участников

Владивостокских дольщиков защитит фонд
13:49, 17 октября 2017 Владивостокских дольщиков защитит фонд

В ноябре заработает компенсационный фонд для участников долевогостроительства

Владивосток за 2000
14:11, 16 октября 2017 Владивосток за 2000

Попали на деньги

Что сделал за неделю и.о губернатора Андрей Тарасенко
13:47, 16 октября 2017 Что сделал за неделю и.о губернатора Андрей Тарасенко

​С 5 октября у Приморья — новый руководитель

Владивосток: планы на будущее
04:21, 16 октября 2017 Владивосток: планы на будущее

Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко в выходные проинспектировал приморские долгострои