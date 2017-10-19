Во Владивостоке скончался экс-начальник Дальневосточного морского пароходства и Почетный житель города

Прощание с Миськовым Виктором Михайловичем состоится 24 октября

Владивосток, четверг, 19 октября , РИА Vladnews.

Администрация города Владивостока и Совет почётных граждан с прискорбием сообщают, что 18 октября 2017 года на 88-м году ушёл из жизни почётный гражданин Владивостока Виктор Михайлович Миськов, сообщает РИА VladNews.

Виктор Михайлович окончил Владивостокское высшее мореходное училище. Прошел путь от помощника капитана до генерального директора самого крупного в России транспортного предприятия – Дальневосточного морского пароходства. Это был руководитель огромного масштаба! По его инициативе не только обновлялся флот, но и решались многие социальные вопросы предприятия и всего краевого центра – строились жилые микрорайоны на полуострове Шкота и проспекте Красного Знамени, реконструировался Морской вокзал, мемориал морякам торгового флота, погибшим в годы Великой Отечественной войны. По его предложению были выделены средства и реконструирован Дом престарелых, возведен Покровских храм, построены телефонные станции. Реконструирована и оснащена новым оборудованием центральная Бассейновая больница.

За увеличение грузоперевозок, повышение эффективности работы судов и вклад в развитие морского транспорта Виктор Михайлович был награжден бронзовой медалью ВДНХ, медалью Совета экономической взаимопомощи, орденами Ленина, Трудового Красного Знамени и многими другими наградами.

Администрация города Владивостока и Совет почётных граждан выражают глубокие соболезнование родным и близким Виктора Михайловича Миськов.

Прощание с Миськовым Виктором Михайловичем состоится 24 октября 2017 года в 12 часов в Fesko Hall по адресу: ул. Верхнепортовая, 38.