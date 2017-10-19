В Приморье одобрили выдачу более 2 тысяч гектаров «запретных» земель

Власти региона заявили о том, что изменение закона об охотугодьях сильно продвинуло выдачу ДВ-гектаров

Владивосток, четверг, 19 октября , РИА Vladnews.

С 1 октября в Приморском крае отработано свыше 2 тысяч заявлений на «дальневосточный гектар», приостановленных ранее из-за охотугодий, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития.

Как сообщил и.о. директора краевого департамента земельных и имущественных отношений Александр Подольский, в настоящее время Приморье находится на первом месте среди регионов Дальнего Востока по количеству поступивших заявлений и занимает второе – по количеству уже выданных участков.

«С 1 июня 2016 года на территории Дальневосточного федерального округа поступило более 103 тысяч заявлений, из них более 40 тысяч или 40% – на территории Приморского края. Заключено более шести тысяч договоров безвозмездного пользования, 1 360 проектов договоров сформированы и направлены гражданам», – подчеркнул руководитель департамента.

Александр Подольский добавил, что в настоящее время в регионе проводится большая работа по сокращению сроков рассмотрения заявлений и недопущению просрочек. Добиться прогресса в этом направлении удалось благодаря внесению поправок в закон федеральный закон о «дальневосточном гектаре» – теперь уполномоченные органы в случае наличия оснований для отказа обязаны корректировать запрашиваемые гектары или предлагать гражданам перечень свободных земельных участков.

«Если раньше количество отказов составляло 39% от общего количества заявлений, то сейчас эта тенденция изменилась. По итогам августа количество отказов уже составило 10%, в сентябре – около 6%, на текущий месяц – 2,5%», – обозначил он.

Также благодаря поправкам в 119 ФЗ были расширены территории для участия в программе «дальневосточный гектар». В Приморье особенно ждали этих поправок, так как в крае большое число запрошенных участков приходилось на территории охотугодий, в результате чего оказались приостановлены несколько тысяч заявлений граждан. Только в Надеждинском и Шкотовском районах края было приостановлено 3,2 тысячи заявлений. 1 октября рассмотрение таких заявлений было возобновлено.

В настоящее время департаментом издано 760 распоряжений об утверждении схем размещения земельных участков, которые направлены в Управление Росреестра по Приморскому краю для осуществления кадастрового учета, 139 договоров безвозмездного пользования подписаны и направлены на государственную регистрацию. Еще 287 проектов распорядительных актов и 31 проект договоров проходят процедуру согласования. По 797 заявлениям граждан подготовлены и направлены возможные варианты схем размещения земельных участков с учетом исключения имеющихся ограничений для предоставления. Всего с 1октября отработано 2 054 заявления граждан – более 60% от общего числа приостановленных.

Александр Подольский, и.о. директора краевого департамента земельных и имущественных отношений

Напомним, 29 июля Президент России Владимир Путин утвердил поправки в закон о «дальневосточном гектаре», предложенные Минвостокразвития России. По словам главы ведомства, расширение территорий – главное решение принятого закона.

«Мы исходим из принципа, что не жизнь для закона, а закон для жизни. «Дальневосточный гектар» – гибкий инструмент, созданный для того, чтобы выдать всем желающим гражданам России землю просто и быстро», – прокомментировал Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.

Одобрены предложения по поводу разрешения территорий для предоставления «дальневосточных гектаров», решения по корректировке границ предоставляемых участков, обеспечении прохода к «дальневосточным гектарам». Кроме того, теперь заявления от граждан будут принимать МФЦ на всей территории страны. Предполагается и совершенствование федеральной информационной системы «НаДальнийВосток.РФ», законом уточнены нормы по порядку введения информации в эту систему и ее использованию.