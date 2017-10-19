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Общество

Во Владивостоке впервые прошел форум приемных родителей

В рамках проекта "России важен каждый ребенок"
Фото: АПК Фото: АПК
Владивосток, четверг, 19 октября , РИА Vladnews.

Форум приемных родителей впервые прошел во Владивостоке: акция была организована в рамках реализации федерального проекта "России важен каждый ребенок", сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ЗС ПК. Основной темой форума стало обеспечение безопасности, защиты прав и законных интересов приемных детей в семьях. Участники смогли обменяться опытом, обсудить меры профилактики социального сиротства и улучшения качества жизни детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, получить юридическую консультацию и практическую помощь.

В работе форума приняли участие приемные родители, представители органов исполнительной власти, общественных объединений и благотворительных фондов, депутаты ЗС ПК, руководители центров содействия семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних, волонтеры.

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