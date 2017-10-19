Во Владивостоке скончался экс-начальник Дальневосточного морского пароходства и Почетный житель города 12:36, 19 октября Во Владивостоке скончался экс-начальник Дальневосточного морского пароходства и Почетный житель города
Два приморца умерло в 2017 году от клещевого энцефалита 12:24, 19 октября Два приморца умерло в 2017 году от клещевого энцефалита
Эксперты: Приморье почти готово к приходу гриппа 11:49, 19 октября Эксперты: Приморье почти готово к приходу гриппа
Новостная лента
Октябрь, 19 четверг
12:56
Андрей Тарасенко может стать самым сексуальным губернатором России
12:56
Кремль: Навальный не станет Президентом РФ
12:56
«Досмотр с пристрастием»: Туристов из Китая держат на русской границе по 15 часов Фото и Видео
12:49
Велопутешественник из Ижевска встретится с владивостокцами Фото
12:36
Во Владивостоке скончался экс-начальник Дальневосточного морского пароходства и Почетный житель города
12:24
Два приморца умерло в 2017 году от клещевого энцефалита
12:13
Владивостокцы скажут инсульту "НЕТ№
12:12
Мероприятия для читателей почтенного возраста продолжаются в библиотеках Владивостока
12:00
Практически 380 млн составила сумма штрафов по данным видеофиксаторов
11:49
Эксперты: Приморье почти готово к приходу гриппа
11:37
Андрей Тарасенко встретится со староверами на севере Приморья
11:24
Приморье: Для защиты лесов от пожаров не хватает ни денег, ни людей
11:11
Неизвестный вырвал у женщины сумку с деньгами во Владивостоке
10:59
Очередной наркоман попался в пьяном виде приморской полиции
10:47
Восточный Порт: угольной пыли не будет
10:33
Сегодня приморцы могут свободно жаловаться на таможню в прокуратуру
10:21
Андрей Тарасенко: Часть земель Минобороны в Приморье выведут из-под запрета
10:09
Массовое ДТП произошло на трассе в Приморье Видео
09:57
В Приморье расследуется дело по факту смерти человека на железной дороге
09:43
Подросток совершил жестокое убийство во Владивостоке Фото
09:30
Богатые и знаменитые: Forbes отдал предпочтение писательнице и футболисту
09:18
Ксения Собчак собирается стать президентом России - но вряд ли победит, - эксперт
09:07
Хореограф из Тюмени извинилась перед владивостокцами Видео
08:49
Пять междугородних рейсов из Владивостока отменены
08:47
Два авиарейса прибывают в аэропорт Владивостока раньше времени
08:39
Часть Владивостока останется без света в четверг, 19 октября Адреса
08:32
Несколько домов во Владивостоке останутся без водоснабжения сегодня, 19 октября Адреса
08:27
Во Владивостоке сегодня пойдет дождь
07:32
В конце октября во Владивостоке пройдет региональный фестиваль всероссийского проекта «Nauka 0+»
06:42
Во Владивостоке состоялся первый матч баскетбольного сезона
05:28
Во Владивостоке завершаются работы по установке тротуарной тактильной плитки Фото
04:33
В администрации Владивостока утвержден экспертный совет по присуждению молодежной премии «Есть за что!»
03:29
Индексация пенсий в 2018 году - кому, когда и на сколько повысят
Какую радиостанцию вы слушаете?

Электронные версии
4219 (158) от 19 октября 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Физрук воплощает мечту Роберта Рождественского
Аэропортам Дальнего Востока добавят свободы
Ремонт дорог: по федеральной программе и по просьбе жителей
Вице-губернатору определили обязанности в Москве
Пожары полыхают в труднодоступных для техники местах
70 от 08 августа 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Дачу – на свалку истории?
Садоводческий тур в Китай
Продал картошку? Уплати налог
А вы подали заявку на конкурс?
«Россельхозцентр» приглашает питомниководов к взаимодействию
Красота и Здоровье

Владивостокцы скажут инсульту "НЕТ№

В рамках Всемирного дня по борьбе с инсультом представители Фонда «Инсульту НЕТ» расскажут жителям Владивостока о диагностике и не только
Фото: sts-firstaid.co.uk Фото: sts-firstaid.co.uk
Владивосток, четверг, 19 октября , РИА Vladnews.

По данным Всемирной организации здравоохранения, инсульт занимает второе место в структуре смертности от заболеваний системы кровообращения. Однако, предотвратить ужасные последствия можно. Для этого нужно суметь распознать инсульт вовремя, а заболевшему оказаться в больнице в первые 4.5 часа с момента появления первых симптомов. В мире существует несколько диагностик выявления страшного заболевания, но самая распространённая – «УДАР». В рамках Всемирного дня по борьбе с инсультом представители Фонда «Инсульту НЕТ» расскажут жителям Владивостока о диагностике и не только, сообщает РИА VladNewsсо ссылкой на организаторов.

29 октября в кинотеатре «Океан» состоится семейный праздник «Мы выбираем жизнь!». Организатором выступает благотворительный фонд «Инсульту НЕТ». Мероприятие пройдёт в атмосфере доброго семейного праздника, где ключевым событием станет конкурсная программа в виде образовательного квеста, с ценными подарками – билетами на премьеру мультфильма «Мы - монстры». Кроме того, на месте будут работать фотографы и аниматоры.

Также в этот день любой желающий сможет принять участие в фотосессии и унести домой памятные сувениры.

На празднике будет всё, чтобы дети и родители ушли домой счастливыми, полными приятными впечатлениями и новыми, полезными знаниями, которые в последствии могут сохранить жизнь вам и вашим близким!

В программе:

Квест-игра с аниматорами.

Развлекательная программа, розыгрыш призов;

Фотозона «Добрый доктор Айболит»;

Бесплатные семейные фотосессии, живые, эмоциональные, качественные фотографии от профессиональных фотографов.

Время: 11:00 – 14:00

Адрес: ул. Набережная, 3 (ККЦ «Океан», 3 этаж)

Вход: бесплатно

Информационная справка:

Благотворительный фонд «Инсульту НЕТ» создан в 2017 году для информирования граждан о комплексе мероприятий по раннему выявлению одного из cамых опасных заболеваний головного мозга, стоящего на одном из первых мест в мире по причине смерти – инсульта.

Миссия Фонда: «Предоставляя людям информацию об инсульте, мы можем спасти их будущее».

Цели деятельности Фонда:

- к октябрю 2018 года каждый третий житель Владивостока должен знать о

диагностике инсульта «УДАР».

- увеличить количество людей, которым будет оказано специальное лечение (тромболитическая терапия) в ГБУЗ ПККБ№1 до 10% (сейчас 4.2%).

Ежегодно в Приморском крае около 6000 человек заболевает инсультами, 40% из них погибают в течение года. Из выживших 80% становятся инвалидами, 20% из которых нуждаются в постоянном уходе. Людей можно спасти, предотвратив ужасные последствия. Для этого нужно уметь распознать инсульт вовремя, а заболевшему оказаться в больнице в первые 4.5 часа с момента появления первых симптомов. Мы можем обучить людей эффективной диагностике «УДАР», которая позволяет с 90% точностью определить инсульт.

По всем вопрорсам: 8(924)242-69-26 (Мария)

Похожие новости
Эксперты: Приморье почти готово к приходу гриппа
11:49, 19 октября 2017 Эксперты: Приморье почти готово к приходу гриппа

Но ряд муниципалитетов сильно отстает в иммунизации населения

Переливание крови опасно для мужчин, - ученые
01:18, 19 октября 2017 Переливание крови опасно для мужчин, - ученые

Специалисты провели исследование

Образование продлевает жизнь, - ученые
21:28, 18 октября 2017 Образование продлевает жизнь, - ученые

Специалисты провели исследование

Сахар – причина развития агрессивного типа рака, - ученые
23:24, 17 октября 2017 Сахар – причина развития агрессивного типа рака, - ученые

Специалисты провели исследование

Как внешность влияет на поведение
09:58, 17 октября 2017 Как внешность влияет на поведение

Можно ли, изменив внешность, поменять что-то внутри

Длинные ноги являются признаком здорового организма, - ученые
02:25, 17 октября 2017 Длинные ноги являются признаком здорового организма, - ученые

Специалисты провели исследование

Отсутствие высшего образование и лишний вес сокращают жизнь, - ученые
06:02, 16 октября 2017 Отсутствие высшего образование и лишний вес сокращают жизнь, - ученые

В новом генетическом исследовании приняли участие более полумиллиона человек