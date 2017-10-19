В рамках Всемирного дня по борьбе с инсультом представители Фонда «Инсульту НЕТ» расскажут жителям Владивостока о диагностике и не только

Владивосток, четверг, 19 октября , РИА Vladnews.

По данным Всемирной организации здравоохранения, инсульт занимает второе место в структуре смертности от заболеваний системы кровообращения. Однако, предотвратить ужасные последствия можно. Для этого нужно суметь распознать инсульт вовремя, а заболевшему оказаться в больнице в первые 4.5 часа с момента появления первых симптомов. В мире существует несколько диагностик выявления страшного заболевания, но самая распространённая – «УДАР». В рамках Всемирного дня по борьбе с инсультом представители Фонда «Инсульту НЕТ» расскажут жителям Владивостока о диагностике и не только, сообщает РИА VladNewsсо ссылкой на организаторов.

29 октября в кинотеатре «Океан» состоится семейный праздник «Мы выбираем жизнь!». Организатором выступает благотворительный фонд «Инсульту НЕТ». Мероприятие пройдёт в атмосфере доброго семейного праздника, где ключевым событием станет конкурсная программа в виде образовательного квеста, с ценными подарками – билетами на премьеру мультфильма «Мы - монстры». Кроме того, на месте будут работать фотографы и аниматоры.

Также в этот день любой желающий сможет принять участие в фотосессии и унести домой памятные сувениры.

На празднике будет всё, чтобы дети и родители ушли домой счастливыми, полными приятными впечатлениями и новыми, полезными знаниями, которые в последствии могут сохранить жизнь вам и вашим близким!

В программе:

Квест-игра с аниматорами.

Развлекательная программа, розыгрыш призов;

Фотозона «Добрый доктор Айболит»;

Бесплатные семейные фотосессии, живые, эмоциональные, качественные фотографии от профессиональных фотографов.

Время: 11:00 – 14:00

Адрес: ул. Набережная, 3 (ККЦ «Океан», 3 этаж)

Вход: бесплатно

Информационная справка:

Благотворительный фонд «Инсульту НЕТ» создан в 2017 году для информирования граждан о комплексе мероприятий по раннему выявлению одного из cамых опасных заболеваний головного мозга, стоящего на одном из первых мест в мире по причине смерти – инсульта.

Миссия Фонда: «Предоставляя людям информацию об инсульте, мы можем спасти их будущее».

Цели деятельности Фонда:

- к октябрю 2018 года каждый третий житель Владивостока должен знать о

диагностике инсульта «УДАР».

- увеличить количество людей, которым будет оказано специальное лечение (тромболитическая терапия) в ГБУЗ ПККБ№1 до 10% (сейчас 4.2%).

Ежегодно в Приморском крае около 6000 человек заболевает инсультами, 40% из них погибают в течение года. Из выживших 80% становятся инвалидами, 20% из которых нуждаются в постоянном уходе. Людей можно спасти, предотвратив ужасные последствия. Для этого нужно уметь распознать инсульт вовремя, а заболевшему оказаться в больнице в первые 4.5 часа с момента появления первых симптомов. Мы можем обучить людей эффективной диагностике «УДАР», которая позволяет с 90% точностью определить инсульт.

По всем вопрорсам: 8(924)242-69-26 (Мария)