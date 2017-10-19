Полиция прокомментировала ситуация с опасными жвачками в школах Приморья 14:24, 19 октября Полиция прокомментировала ситуация с опасными жвачками в школах Приморья
Ребенок попал под колеса автомобиля во Владивостоке 14:03, 19 октября Ребенок попал под колеса автомобиля во Владивостоке
​«Летальная» политика Миклушевского 13:55, 19 октября ​«Летальная» политика Миклушевского (Эксклюзив)
Новостная лента
Октябрь, 19 четверг
14:27
​«Летальная» политика Миклушевского Эксклюзив
14:27
Андрей Тарасенко может стать самым сексуальным губернатором России
14:27
Кремль: Навальный не станет Президентом РФ
14:24
Полиция прокомментировала ситуация с опасными жвачками в школах Приморья
14:12
Андрей Тарасенко узнал о проблемах Приморья от депутатов края
14:03
Ребенок попал под колеса автомобиля во Владивостоке
13:50
Приморью не дали субсидию на детские и кукольные театры
13:38
В Приморье продолжают гореть леса Видео
13:25
Специалисты выяснили, куда стремятся уехать дальневосточники
13:12
Приморцы увидели летающие тарелки на Хасане Видео
13:00
«Приморье-1»: игра в одни ворота? Видео
12:49
Велопутешественник из Ижевска встретится с владивостокцами Фото
12:36
Во Владивостоке скончался экс-начальник Дальневосточного морского пароходства и Почетный житель города
12:24
Два приморца умерло в 2017 году от клещевого энцефалита
12:13
Владивостокцы скажут инсульту "НЕТ"
12:12
Мероприятия для читателей почтенного возраста продолжаются в библиотеках Владивостока
12:00
Практически 380 млн составила сумма штрафов по данным видеофиксаторов
11:49
Эксперты: Приморье почти готово к приходу гриппа
11:37
Андрей Тарасенко встретится со староверами на севере Приморья
11:24
Приморье: Для защиты лесов от пожаров не хватает ни денег, ни людей
11:11
Неизвестный вырвал у женщины сумку с деньгами во Владивостоке
10:59
Очередной наркоман попался в пьяном виде приморской полиции
10:47
Восточный Порт: угольной пыли не будет
10:33
Сегодня приморцы могут свободно жаловаться на таможню в прокуратуру
10:21
Андрей Тарасенко: Часть земель Минобороны в Приморье выведут из-под запрета
10:09
Массовое ДТП произошло на трассе в Приморье Видео
09:57
В Приморье расследуется дело по факту смерти человека на железной дороге
09:43
Подросток совершил жестокое убийство во Владивостоке Фото
09:30
Богатые и знаменитые: Forbes отдал предпочтение писательнице и футболисту
09:18
Ксения Собчак собирается стать президентом России - но вряд ли победит, - эксперт
09:07
Хореограф из Тюмени извинилась перед владивостокцами Видео
08:49
Пять междугородних рейсов из Владивостока отменены
08:47
Два авиарейса прибывают в аэропорт Владивостока раньше времени
Какую радиостанцию вы слушаете?

Электронные версии
4219 (158) от 19 октября 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Физрук воплощает мечту Роберта Рождественского
Аэропортам Дальнего Востока добавят свободы
Ремонт дорог: по федеральной программе и по просьбе жителей
Вице-губернатору определили обязанности в Москве
Пожары полыхают в труднодоступных для техники местах
70 от 08 августа 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Дачу – на свалку истории?
Садоводческий тур в Китай
Продал картошку? Уплати налог
А вы подали заявку на конкурс?
«Россельхозцентр» приглашает питомниководов к взаимодействию
Политика и экономика

Андрей Тарасенко узнал о проблемах Приморья от депутатов края

Он откровенно рассказал, что столкнулся с целым комплексом проблем в регионе
Фото: АПК Фото: АПК
Владивосток, четверг, 19 октября , РИА Vladnews.

Врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко встретился с депутатами Законодательного Собрания региона, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ЗС ПК. На встречу глава региона пришел в сопровождении вице-губернаторов и директоров департаментов администрации Приморского края.

Андрей Тарасенко очень откровенно рассказал, что столкнулся с целым комплексом проблем на территории края и признался, что намерен менять принципы подхода к их решению. И в этой работе будет опираться на депутатский корпус.

"Вы представляете все Приморье, - обратился он к народным избранникам. – Хорошо, что есть связь с территориями. Потому что, когда работаешь с голыми цифрами бюджета, не всегда видишь конкретную территорию, не понимаешь, что там творится. В этой части вы нам всегда будете полезны, потому что живете в этой местности, знаете все потребности населения".

Депутат Александр Лось заострил внимание на ситуации в сельских районах края. Часто из сел Приморья люди уезжают жить в другие места, а остающейся тамм молодежи нечем заняться. По мнению Андрея Тарасенко, села Приморья не должны быть брошенными. Необходимо развивать сельскую инфраструктуру, приглашать бизнес, создавать сельхозпредприятия. Это должно оживить село, придать ему новый импульс для развития.

Депутат Константин Богданенко обратил внимание на то, что часть земель, в том числе и во Владивостоке, принадлежит Министерству обороны, поэтому сложно развивать инфраструктуру, в частности строить дороги и заниматься строительством многоэтажных домов.  Андрей Тарасенко сообщил, что уже налаживает контакты с Минобороны, поэтому земельные вопросы будут постепенно решаться.

Депутат Владимир Беспалов призвал врио губернатора оказать поддержку законодательной инициативе, которая бы способствовала выплате приморским пенсионерам дальневосточной надбавки к пенсии. Над этим вопросом уже много лет работает депутатский корпус, но федеральный центр пока не готов принять такое решение.  Андрей Тарасенко поддержал это начинание и отметил, что необходимо создавать комфортные условия для жизни людей в Приморье, включая выплату достойных пенсий.

Депутат Алексей Козицкий обратил внимание на необходимость активизировать работу по газификации края. Врио губернатора отметил, что еще не достаточно сделано, чтобы природный газ пришел во все точки Приморья. Поэтому необходимо усилить работу по газификации региона.

Вопрос о необходимости привлечения инвесторов в Приморский край поднял депутат Владимир Хмелев. Глава региона отметил, что инвестиции необходимы для развития легкой и лесной промышленности, портовой инфраструктуры региона, организации прибрежного рыболовства.

Ефим Звеняцкий обратил внимание на вопросы культуры. По мнению депутата, необходима поддержка в этой сфере со стороны исполнительной власти. Врио губернатора согласился с оценкой дел в отрасли, и пообещал поддержку в решении вопросов культуры в Приморье.

Депутат Сергей Ищенко поднял вопрос демографии, решение которого может зависеть от развития инфраструктуры края: строительства хороших дорог, комфортабельного жилья. Андрей Тарасенко согласился с парламентарием, и отметил, что нужно создать все необходимые условия для того, чтобы люди оставались в Приморье, имели бы благоприятные условия для жизни.

Председатель ЗС ПК Александр Ролик отметил, что сейчас в Приморье сложилась непростая ситуация по обеспечению жильем детей-сирот. Андрей Тарасенко считает, что необходимо безотлагательно решить этот вопрос. Во время встречи стало известно, что врио губернатора намерен определить одного вице-губернатора, ответственного за предоставление жилья детям-сиротам, чего долгое время добивались депутаты.

Андрей Тарасенко поблагодарил депутатский корпус за стремление оказывать всестороннюю поддержку и помощь. Он отметил, что предстоит много сделать, чтобы Приморский край стал по-настоящему развитым регионом страны.

Глава регина очертил круг вопросов, по которым он намерен тесно сотрудничать с депутатами Законодательного Собрания. Это, прежде всего, формирование бюджета на следующий год, реализация на территории края программы "дальневосточный гектар", создание системы защиты от наводнений, поиск инвесторов для завершения краевых недостроев и ряд других важных для Приморья вопросов.

Похожие новости
Приморью не дали субсидию на детские и кукольные театры
13:50, 19 октября 2017 Приморью не дали субсидию на детские и кукольные театры

Наряду с Чукоткой, ЕАО и Сахалином, регион не вошел в список субсидируемых в этом году

Андрей Тарасенко встретится со староверами на севере Приморья
11:37, 19 октября 2017 Андрей Тарасенко встретится со староверами на севере Приморья

Глава региона отправился в Красноармейский и Пожарский районы с рабочим визитом

Приморье: Для защиты лесов от пожаров не хватает ни денег, ни людей
11:24, 19 октября 2017 Приморье: Для защиты лесов от пожаров не хватает ни денег, ни людей

Депутаты региона собираются готовить обращение к Андрею Тарасенко о сложившейся ситуации

Ксения Собчак собирается стать президентом России - но вряд ли победит, - эксперт
09:18, 19 октября 2017 Ксения Собчак собирается стать президентом России - но вряд ли победит, - эксперт

Свое мнение высказал экс-замминистра финансов РФ Олег Вьюгин

Индексация пенсий в 2018 году - кому, когда и на сколько повысят
03:29, 19 октября 2017 Индексация пенсий в 2018 году - кому, когда и на сколько повысят

Пенсии неработающих россиян поднимутся на 3,7%

Кремль: Навальный не станет Президентом РФ
15:26, 18 октября 2017 Кремль: Навальный не станет Президентом РФ

Однако агитационная кампания "кандидата" во Владивостоке продолжается

Новый вице-губернатор в Приморье будет договариваться с Москвой
14:17, 18 октября 2017 Новый вице-губернатор в Приморье будет договариваться с Москвой

Станислав Ершов будет отвечать за взаимодействие с федеральными органами власти