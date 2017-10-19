Андрей Тарасенко узнал о проблемах Приморья от депутатов края

Он откровенно рассказал, что столкнулся с целым комплексом проблем в регионе

Владивосток, четверг, 19 октября , РИА Vladnews.

Врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко встретился с депутатами Законодательного Собрания региона, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ЗС ПК. На встречу глава региона пришел в сопровождении вице-губернаторов и директоров департаментов администрации Приморского края.

Андрей Тарасенко очень откровенно рассказал, что столкнулся с целым комплексом проблем на территории края и признался, что намерен менять принципы подхода к их решению. И в этой работе будет опираться на депутатский корпус.

"Вы представляете все Приморье, - обратился он к народным избранникам. – Хорошо, что есть связь с территориями. Потому что, когда работаешь с голыми цифрами бюджета, не всегда видишь конкретную территорию, не понимаешь, что там творится. В этой части вы нам всегда будете полезны, потому что живете в этой местности, знаете все потребности населения".

Депутат Александр Лось заострил внимание на ситуации в сельских районах края. Часто из сел Приморья люди уезжают жить в другие места, а остающейся тамм молодежи нечем заняться. По мнению Андрея Тарасенко, села Приморья не должны быть брошенными. Необходимо развивать сельскую инфраструктуру, приглашать бизнес, создавать сельхозпредприятия. Это должно оживить село, придать ему новый импульс для развития.

Депутат Константин Богданенко обратил внимание на то, что часть земель, в том числе и во Владивостоке, принадлежит Министерству обороны, поэтому сложно развивать инфраструктуру, в частности строить дороги и заниматься строительством многоэтажных домов. Андрей Тарасенко сообщил, что уже налаживает контакты с Минобороны, поэтому земельные вопросы будут постепенно решаться.

Депутат Владимир Беспалов призвал врио губернатора оказать поддержку законодательной инициативе, которая бы способствовала выплате приморским пенсионерам дальневосточной надбавки к пенсии. Над этим вопросом уже много лет работает депутатский корпус, но федеральный центр пока не готов принять такое решение. Андрей Тарасенко поддержал это начинание и отметил, что необходимо создавать комфортные условия для жизни людей в Приморье, включая выплату достойных пенсий.

Депутат Алексей Козицкий обратил внимание на необходимость активизировать работу по газификации края. Врио губернатора отметил, что еще не достаточно сделано, чтобы природный газ пришел во все точки Приморья. Поэтому необходимо усилить работу по газификации региона.

Вопрос о необходимости привлечения инвесторов в Приморский край поднял депутат Владимир Хмелев. Глава региона отметил, что инвестиции необходимы для развития легкой и лесной промышленности, портовой инфраструктуры региона, организации прибрежного рыболовства.

Ефим Звеняцкий обратил внимание на вопросы культуры. По мнению депутата, необходима поддержка в этой сфере со стороны исполнительной власти. Врио губернатора согласился с оценкой дел в отрасли, и пообещал поддержку в решении вопросов культуры в Приморье.

Депутат Сергей Ищенко поднял вопрос демографии, решение которого может зависеть от развития инфраструктуры края: строительства хороших дорог, комфортабельного жилья. Андрей Тарасенко согласился с парламентарием, и отметил, что нужно создать все необходимые условия для того, чтобы люди оставались в Приморье, имели бы благоприятные условия для жизни.

Председатель ЗС ПК Александр Ролик отметил, что сейчас в Приморье сложилась непростая ситуация по обеспечению жильем детей-сирот. Андрей Тарасенко считает, что необходимо безотлагательно решить этот вопрос. Во время встречи стало известно, что врио губернатора намерен определить одного вице-губернатора, ответственного за предоставление жилья детям-сиротам, чего долгое время добивались депутаты.

Андрей Тарасенко поблагодарил депутатский корпус за стремление оказывать всестороннюю поддержку и помощь. Он отметил, что предстоит много сделать, чтобы Приморский край стал по-настоящему развитым регионом страны.

Глава регина очертил круг вопросов, по которым он намерен тесно сотрудничать с депутатами Законодательного Собрания. Это, прежде всего, формирование бюджета на следующий год, реализация на территории края программы "дальневосточный гектар", создание системы защиты от наводнений, поиск инвесторов для завершения краевых недостроев и ряд других важных для Приморья вопросов.