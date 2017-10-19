Полиция прокомментировала ситуация с опасными жвачками в школах Приморья

Родители вновь поднимают панику в мессенджерах

Владивосток, четверг, 19 октября , РИА Vladnews.

Полиция Приморья прокомментировала ситуацию о паники родителей. Отметим, что в родительских группах вновь появилась информация о распространении в образовательных учреждениях наркотических средств под видом конфет или жвачек, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

В результате мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, подобных случаев не выявлено.

В 2014-2016 годах факты распространения сообщений похожего содержания через телекоммуникационные средства связи и различные интернет-приложения также имели место, но в ходе проверок подтверждения не нашли.

Напоминаем, что сообщить информацию о гражданах, которые занимаются противоправной деятельностью, можно по телефону 102.

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