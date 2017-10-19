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Спорт

Федерация рукопашного боя Владивостока приглашает девушек на бесплатные тренировки

Тренировки будут проходить в специализированных залах
Фото: vlc.ru Фото: vlc.ru
Владивосток, четверг, 19 октября , РИА Vladnews.

Федерация рукопашного боя Владивостока совместно с сетью спортивных клубов «Витязь» объявляет набор в группы рукопашного боя для девушек от 10 до 18 лет. Тренировки бесплатные, количество свободных мест ограничено, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города. 

Тренировки будут проходить в специализированных залах по адресам: ул. Фадеева, 16 и Гульбиновича, 8а. В секциях имеются весь необходимый для тренировок инвентарь и снаряжение. Занятия, которые ведут аттестованные тренеры-инструкторы, будут проходить три раза в неделю в группах по возрастам и индивидуально.

Девушки смогут принимать участие в соревнованиях различных уровней, семинарах, спортивных сборах, тренироваться и отдыхать в летних лагерях, получать спортивные разряды и сдавать аттестацию на пояса.

Время работы залов – с 9 до 23 часов ежедневно. Запись в секцию рукопашного боя для девушек проходит по телефонам 8-914-790-48-12 и 2-63-92-64.

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