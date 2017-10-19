Площадь продолжает увеличиваться

Владивосток, четверг, 19 октября , РИА Vladnews.

В Приморье продолжают гореть леса. Площадь возгораний только за минувшие сутки увеличилась до 2 с половиной тысяч гектаров. Сейчас борьба с огнем продолжается в Кавалеровском, Ольгинском, Партизанском, Ханкайском районах и Дальнегорском городском округе. Причина новых возгораний — сухая и ветреная погода, пожарные подразделения за сутки 27 раз выезжали на палы сухой травы. В крае продолжает действовать особый противопожарный режим, находиться в лесу сейчас практически противозаконно. Как тушат пылающий лес?

Человек и погода – вот главные осенние враги леса. Непотушенному костру необходимо буквально несколько минут, чтобы превратиться в огненную стихию. Скорость распространения огня зависит от силы ветра, чем сильнее дует, тем сложнее придется спасателям. Разводят костры сборщики шишек и дикоросов. Поэтому с прошлой недели в крае действует особый противопожарный режим – находится в лесу и жечь там костры сейчас запрещено. Это может обернуться серьезным наказанием. От миллионных штрафов до десяти лет лишения свободы, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.