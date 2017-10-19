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Политика и экономика

Андрей Тарасенко встретится со староверами на севере Приморья

Глава региона отправился в Красноармейский и Пожарский районы с рабочим визитом
Фото: АПК Фото: АПК
Владивосток, четверг, 19 октября , РИА Vladnews.

В четверг, 19 октября, глава Приморья Андрей Тарасенко посетит с рабочим визитом Пожарский район; также он посетит Красноармейский район, где встретится со староверами - так, врио губернатора сегодня начал первую рабочую поездку по краю в новой должности, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу АПК.

Одна из целей поездки в Пожарский район – визит на градообразующее предприятие моногорода Светлогорье «Лермонтовский ГОК»; здесь Андрей Тарасенко осмотрит производственные мощности и пообщается с коллективом комбината. Также он встретиться с главой и депутатами районной думы.

Напомним, Андрей Тарасенко в день своего представления на должность заявил, что намерен уделить особое внимание работе предприятий Приморского края. Также он пообещал объехать с рабочим визитом весь Приморский край.

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