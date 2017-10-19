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Зараженные фрукты обнаружены в Приморье

Исследованием была обнаружена тутовая щитовка
Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Владивосток, четверг, 19 октября , РИА Vladnews.

В Приморье в партии свежих нектаринах в количестве 223 килограмма обнаружен карантинный объект — тутовая щитовка, что подтверждено результатами энтомологических экспертиз проведенных специалистами Приморского филиала ФГБУ «Всероссийский центр карантина растений», сообщает РИА VladNews со ссылкой на Россельхознадзор.

Так, опасные фрукты были обнаружены в поселке Полтавка во время ввоза из Китая партии фруктов и овощей (общий вес партии 27, 577 тонн), обнаружен карантинный для Российской Федерации вредитель растений — тутовая щитовка.

В соответствии с законодательством Российской Федерации в области карантина растений, обнаружение плодов с присутствием карантинных видов щитовок не является основанием для запрета их ввоза на территорию России, так как основную опасность представляет зараженный щитовками посадочный материал (саженцы и черенки).

Согласно карантинным фитосанитарным правилам и требованиям, подкарантинная продукция (223 кг никтаринов) выпущена в свободное обращение, так как для здоровья и жизни человека опасности она не представляет.

По информации специалистов карантина растений, тутовая щитовка - поселяется на молодой коре, листьях и плодах растений. Повреждения наносятся растениям в процессе питания личинок и самок щитовки.

Щитовки особенно опасны тем, что при малой величине и часто покровительственной окраске они остаются незамеченными и легко переносятся человеком с посадочным и прививочным материалом.

Щитовки наносит серьезный вред плодовым и ягодным культурам: яблоне, груше, персику, абрикосу, сливе, красной и черной смородине, ежевике, винограду, черешне, вишне. Повреждают многие лесные и декоративные культуры из 70 семейств: ясень, иву, конский каштан, клён, берёзу, сирень, белую акацию, шиповник, боярышник, айву японскую, хмель, кизил. Также способны повреждать и ряд травянистых овощных культур: тыкву, морковь, кормовую свёклу, баклажан.

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