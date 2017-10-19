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Политика и экономика

Приморье: Для защиты лесов от пожаров не хватает ни денег, ни людей

Депутаты региона собираются готовить обращение к Андрею Тарасенко о сложившейся ситуации
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 19 октября , РИА Vladnews.

Комитет краевого парламента по продовольственной политике и природопользованию обсудил вопрос организации противопожарных мероприятий в Приморье, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ЗС ПК.

О ситуации в отдельных муниципальных образованиях края депутатам рассказали представители Пограничного, Хасанского и Партизанского районов. Как сообщил первый заместитель главы Пограничного района Александр Степанов, по результатам спутникового наблюдения на территории муниципального образования ежедневно фиксируется от двух до 15 термических аномалий в лесах. При этом своевременно ликвидировать очаги возгораний не получается, так как в настоящее время здесь действует только одна пожарно-техническая станция, работает одна единица техники и пять человек.

"Те силы и средства, которые имеются, не позволяют оперативно реагировать. При этом площади лесных пожаров из года в год увеличиваются. На наш взгляд, это проблема не только Пограничного района, но и всего края, да и всей страны", - сказал Александр Степанов. Он напомнил, что до 2006 года, когда на территории Пограничного района действовали лесничества, лесные кварталы опахивались, наносились минерализованные полосы. И площади пожаров были значительно меньше. В последние годы такие работы не велись.

И.о. главы Партизанского района Лев Хамхоев обратил внимание на то, что из-за отсутствия лесоустройства невозможно определить границы минерализованных защитных полос по границам муниципальных образований, данные не совпадают с кадастровыми картами:

"Из года в год мы обсуждаем эту проблему, но она так и стоит на месте, статистика показывает, что количество лесных пожаров не уменьшается. Пожары тушат не совещания, пожары тушат люди, необходимо увеличивать количество людей и количество техники. Территория нашего лесхоза 459 тысяч гектар, эту территорию обслуживают 18 лесничих с помощниками. О какой пожарной безопасности мы можем говорить? Необходимо увеличивать материально-техническую базу, у лесников нет ни топлива, ни техники для тушения лесных пожаров", - сказал Лев Хамхоев.

По данным департамента лесного хозяйства, в 2017 году на территории государственного лесного фонда края зарегистрировано 307 лесных пожаров на общей площади 32 629,58 гектара, за аналогичный период 2016 года случилось 165 лесных пожаров на общей площади 4 449,4 гектара. Как отмечают специалисты, основные причины возгораний - неконтролируемые и сельскохозяйственные палы, хозяйственная деятельность населения, неосторожное обращение с огнем при отдыхе и сборе дикоросов.

В текущем году на мероприятия по тушению пожаров и охраны лесов выделено 129,9 миллиона рублей, в том числе на 113 миллионов рублей - на оказание государственной услуги по организации системы обнаружения и учета лесных пожаров, 3,7 миллиона рублей - на выполнение работ по их тушению, 7,2 миллиона рублей - на выполнение работ по противопожарному обустройству лесов, 5,6 миллиона рублей - на выполнение работ по защите и воспроизводству лесов.

Полномочия по тушению лесных пожаров переданы КГБУ "Приморская база авиационной, наземной охраны и защиты лесов", деятельность которого в основном финансируется за счет федерального бюджета. Как отмечают в профильном департаменте, средств, выделяемых на проведения противопожарных мероприятий, наземного мониторинга и авиационного патрулирования, недостаточно.

Для эффективной работы необходимо дополнительно более 408 миллионов рублей. В том числе 172,9 миллиона рублей - на обеспечение кратности авиапатрулирования; 89 миллионов рублей - на доведение штатной численности работников пожарно-химических станций третьего типа до установленных нормативов; 51,9 миллиона рублей - на создание пожарно-химических станций второго типа; 31,8 миллиона рублей - для укомплектования пожарно-химических станций третьего типа лесопожарной техникой и материальными средствами; 13 миллионов рублей - для введения дополнительной штатной численности парашютно-десантной службы и ее материально-техническое обеспечение.

Профильным департаментом направлялись обращения в адрес Рослесхоза о выделении дополнительного финансирования, но положительного решения не принято.

Подводя итоги обсуждения, председатель комитета по продовольственной политике и природопользованию Евгений Зотов предложил обобщить все прозвучавшие в ходе заседания предложения для исправления ситуации и подготовить обращение к главе Приморского края. Он отметил, что депутаты рассмотрят также возможность внесения в краевое законодательство изменений, связанных с ограничением сроков пребывания в лесу в пожароопасный период.

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