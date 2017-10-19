Два приморца умерло в 2017 году от клещевого энцефалита

Заразились опасной инфекцией 28 человек

Владивосток, четверг, 19 октября , РИА Vladnews.

Сезон активности клещей на территории Приморья завершился; по итогам эпидсезона 2017 года в больницы края обратилось 7 201 человек с присасыванием клещей, из них 1 666 детей (для сравнения, в прошлом году было зарегистрировано 7 707 обращений по данномуповоду), сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора региона. Эпидемиологическая ситуация по инфекциям, связанным с присасыванием клещей, расценивается как обычная, она не превышает среднемнолетние показатели.

За 9 месяцев 2017 года среди жителей Приморья зарегистрировано 26 случаев клещевого вирусного энцефалита, 2 человека умерло от этой инфекции (в 2016 году умер 1 человек) - все они были не привиты против клещевого энцефалита.

Клещевой энцефалит - это заболевание с преимущественным поражением центральной нервной системы. Оно передается человеку при укусе или раздавливании присосавшегося клеща, переносящего инфекцию.

Никакие репелленты или акарицидные обработки не могут предотвратить развитие самого заболевания. Для профилактики разработана прививка, содержащая инактивированные вирусные частицы. Начинать прививаться от клещевого энцефалита следует поздней осенью, когда сезон клещевой активности заканчивается. Оптимальные сроки проведения прививок в этом году – октябрь-декабрь. Вакцинация состоит из 2-3 прививок с интервалом 1-7 месяцев; далее однократно весной до начала эпидсезона проводится ревакцинация лицам, получившим полный курс вакцинации и отдаленная ревакцинация через 3 года после законченного курса иммунизации.

Иммунизация против клещевого вирусного энцефалита стартовала в регионе 1 октября.