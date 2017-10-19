Мероприятия для читателей почтенного возраста продолжаются в библиотеках Владивостока

Центры дают возможность пенсионерам общаться, выражать активную жизненную позицию, проявлять инициативу и собирать вокруг себя единомышленников

Владивосток, четверг, 19 октября , РИА Vladnews.

В муниципальных библиотеках Владивостока продолжают работу центры общения для читателей почтенных лет. Так, в библиотеке им. Н.Н. Муравьева-Амурского горожане старшего поколения посещают лекции по краеведению, обсуждают вопросы финансовой грамотности и участвуют в музыкальных программах, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

Как сообщили в МБУК «Владивостокская централизованная библиотечная система», с января 2017 года в библиотеке им. Н.Н. Муравьёва-Амурского проходят мероприятия в рамках проекта «Улицы Первомайского района». Лекции о каждой из улиц района, история застройки и наименования пользуются успехом у пожилых читателей.

Ещё одной темой встречи в центре общения стала финансовая грамотность. Как отметили в библиотеке им. Н.Н. Муравьёва-Амурского, интерес читателей показал, что необходим ряд мероприятий по финансовому просвещению старшего поколения. Тематические встречи стартует в библиотеке в ближайшее время, на вопросы горожан будут отвечать представители банков.

Кроме того, библиотекари представили присутствующим презентацию «Праздники октября», состоялся здесь и небольшой музыкальный концерт.

Напомним, задачу создать в библиотеках центры общения для людей старшего поколения поставил глава города Игорь Пушкарёв. Центры дают возможность пенсионерам общаться, выражать активную жизненную позицию, проявлять инициативу и собирать вокруг себя единомышленников. Самые разные мероприятия для читателей почтенного возраста проходят регулярно, они охотно посещают вечера-встречи, книжные выставки, беседы, консультации специалистов различных сфер деятельности, литературно-поэтические вечера.