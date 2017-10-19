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Практически 380 млн составила сумма штрафов по данным видеофиксаторов

Неуплата штрафов в установленный законодательством срок является административным правонарушением
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 19 октября , РИА Vladnews.

В Приморье проводится работа по фиксации нарушений ПДД в автоматическом режиме с применением 75 комплексов фото-видеофиксации нарушений ПДД, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

С начала года по результатам обработки фотофактов за различные нарушения Правил дорожного движения возбуждено 644 659 дел об административных правонарушениях. Сумма наложенных на правонарушителей штрафов составила 379 млн 783 тыс. рублей. Из них возбуждено за нарушение скоростного режима свыше 571 дел на сумму 305 млн 439 тыс. рублей. За нарушение правил остановки и стоянки транспортных средств - 37 628 дел на сумму 52 млн 288 тыс рублей.

Госавтоинспекция напоминает: неуплата штрафов в установленный законодательством срок является административным правонарушением. Штраф должен быть оплачен в срок, не превышающий 60 дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу. При этом при оплате штрафа за ряд нарушений ПДД в срок, не превышающий 20 дней, гражданам предоставляется скидка в 50%.

В отношении граждан, своевременно не оплативших штрафы за нарушение Правил дорожного движения, составлено и направлено в суды 1732 административных материала.

В настоящее время в Приморском крае работают комплексы фото-видеофиксации, направленные на выявление нарушений скоростного режима, а также нарушение правил остановки и стоянки транспортных средств. В будущем планируется установить комплексы, фиксирующие выезд на полосу движения, предназначенную для встречного направления в местах, где это запрещено Правилами дорожного движения.

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