Во Владивостоке скончался экс-начальник Дальневосточного морского пароходства и Почетный житель города 12:36, 19 октября Во Владивостоке скончался экс-начальник Дальневосточного морского пароходства и Почетный житель города
Два приморца умерло в 2017 году от клещевого энцефалита 12:24, 19 октября Два приморца умерло в 2017 году от клещевого энцефалита
Эксперты: Приморье почти готово к приходу гриппа 11:49, 19 октября Эксперты: Приморье почти готово к приходу гриппа
Новостная лента
Октябрь, 19 четверг
12:56
Андрей Тарасенко может стать самым сексуальным губернатором России
12:56
Кремль: Навальный не станет Президентом РФ
12:56
«Досмотр с пристрастием»: Туристов из Китая держат на русской границе по 15 часов Фото и Видео
12:49
Велопутешественник из Ижевска встретится с владивостокцами Фото
12:36
Во Владивостоке скончался экс-начальник Дальневосточного морского пароходства и Почетный житель города
12:24
Два приморца умерло в 2017 году от клещевого энцефалита
12:13
Владивостокцы скажут инсульту "НЕТ№
12:12
Мероприятия для читателей почтенного возраста продолжаются в библиотеках Владивостока
12:00
Практически 380 млн составила сумма штрафов по данным видеофиксаторов
11:49
Эксперты: Приморье почти готово к приходу гриппа
11:37
Андрей Тарасенко встретится со староверами на севере Приморья
11:24
Приморье: Для защиты лесов от пожаров не хватает ни денег, ни людей
11:11
Неизвестный вырвал у женщины сумку с деньгами во Владивостоке
10:59
Очередной наркоман попался в пьяном виде приморской полиции
10:47
Восточный Порт: угольной пыли не будет
10:33
Сегодня приморцы могут свободно жаловаться на таможню в прокуратуру
10:21
Андрей Тарасенко: Часть земель Минобороны в Приморье выведут из-под запрета
10:09
Массовое ДТП произошло на трассе в Приморье Видео
09:57
В Приморье расследуется дело по факту смерти человека на железной дороге
09:43
Подросток совершил жестокое убийство во Владивостоке Фото
09:30
Богатые и знаменитые: Forbes отдал предпочтение писательнице и футболисту
09:18
Ксения Собчак собирается стать президентом России - но вряд ли победит, - эксперт
09:07
Хореограф из Тюмени извинилась перед владивостокцами Видео
08:49
Пять междугородних рейсов из Владивостока отменены
08:47
Два авиарейса прибывают в аэропорт Владивостока раньше времени
08:39
Часть Владивостока останется без света в четверг, 19 октября Адреса
08:32
Несколько домов во Владивостоке останутся без водоснабжения сегодня, 19 октября Адреса
08:27
Во Владивостоке сегодня пойдет дождь
07:32
В конце октября во Владивостоке пройдет региональный фестиваль всероссийского проекта «Nauka 0+»
06:42
Во Владивостоке состоялся первый матч баскетбольного сезона
05:28
Во Владивостоке завершаются работы по установке тротуарной тактильной плитки Фото
04:33
В администрации Владивостока утвержден экспертный совет по присуждению молодежной премии «Есть за что!»
03:29
Индексация пенсий в 2018 году - кому, когда и на сколько повысят
Какую радиостанцию вы слушаете?

Электронные версии
4219 (158) от 19 октября 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Физрук воплощает мечту Роберта Рождественского
Аэропортам Дальнего Востока добавят свободы
Ремонт дорог: по федеральной программе и по просьбе жителей
Вице-губернатору определили обязанности в Москве
Пожары полыхают в труднодоступных для техники местах
70 от 08 августа 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Дачу – на свалку истории?
Садоводческий тур в Китай
Продал картошку? Уплати налог
А вы подали заявку на конкурс?
«Россельхозцентр» приглашает питомниководов к взаимодействию
Красота и Здоровье

Эксперты: Приморье почти готово к приходу гриппа

Но ряд муниципалитетов сильно отстает в иммунизации населения
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 19 октября , РИА Vladnews.

В Приморском крае продолжается прививочная кампания против гриппа, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора региона. Напомним, за счет средств госбюджета в этом году подлежит иммунизации 809 640 человек. По последним данным, охват прививками населения края составил 34,3% - привито 637 813 человек, из них взрослых - 522 714 человек, детей – 115 099.

В Приморье для иммунизации поступила отечественная вакцина «Совигрипп» - 812 710 доз, из них детской вакцины 229 020 доз, а для взрослого населения – 583 690 доз, что обеспечит охват иммунизацией 43% населения края.

При среднекраевом показателе выполнения плана иммунизации против гриппа населения края (78,6%) отмечаются низкие темпы на территориях Лесозаводска (39,3%), Дальнегорска (65,5%), а также Октябрьского (67,7%), Пограничного (67,3%) и Тернейского (69,5%) районов.

Иммунитет к гриппу формируется в течение 14 дней, сохраняется на год.

Похожие новости
Переливание крови опасно для мужчин, - ученые
01:18, 19 октября 2017 Переливание крови опасно для мужчин, - ученые

Специалисты провели исследование

Образование продлевает жизнь, - ученые
21:28, 18 октября 2017 Образование продлевает жизнь, - ученые

Специалисты провели исследование

Сахар – причина развития агрессивного типа рака, - ученые
23:24, 17 октября 2017 Сахар – причина развития агрессивного типа рака, - ученые

Специалисты провели исследование

Как внешность влияет на поведение
09:58, 17 октября 2017 Как внешность влияет на поведение

Можно ли, изменив внешность, поменять что-то внутри

Длинные ноги являются признаком здорового организма, - ученые
02:25, 17 октября 2017 Длинные ноги являются признаком здорового организма, - ученые

Специалисты провели исследование

Отсутствие высшего образование и лишний вес сокращают жизнь, - ученые
06:02, 16 октября 2017 Отсутствие высшего образование и лишний вес сокращают жизнь, - ученые

В новом генетическом исследовании приняли участие более полумиллиона человек

Стало известно, что убивает европейцев
03:09, 15 октября 2017 Стало известно, что убивает европейцев

Как оказалось, людей убивает местный воздух