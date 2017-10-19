Эксперты: Приморье почти готово к приходу гриппа

Но ряд муниципалитетов сильно отстает в иммунизации населения

Владивосток, четверг, 19 октября , РИА Vladnews.

В Приморском крае продолжается прививочная кампания против гриппа, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора региона. Напомним, за счет средств госбюджета в этом году подлежит иммунизации 809 640 человек. По последним данным, охват прививками населения края составил 34,3% - привито 637 813 человек, из них взрослых - 522 714 человек, детей – 115 099.

В Приморье для иммунизации поступила отечественная вакцина «Совигрипп» - 812 710 доз, из них детской вакцины 229 020 доз, а для взрослого населения – 583 690 доз, что обеспечит охват иммунизацией 43% населения края.

При среднекраевом показателе выполнения плана иммунизации против гриппа населения края (78,6%) отмечаются низкие темпы на территориях Лесозаводска (39,3%), Дальнегорска (65,5%), а также Октябрьского (67,7%), Пограничного (67,3%) и Тернейского (69,5%) районов.

Иммунитет к гриппу формируется в течение 14 дней, сохраняется на год.