«Приморье-1»: игра в одни ворота?

Суйфэньхэ ищет новые пути развития

Владивосток, четверг, 19 октября , РИА Vladnews.

Приграничный китайский город Суйфэньхэ, зарабатывающий на шоп-туризме, ищет новые пути развития. После падения курса рубля власти города и провинции делают упор на развитие международных транспортных коридоров. И Россия играет здесь не последнюю роль. Именно через порты Приморского края Китай планирует переправлять грузы в страны АТР, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.

Транспортный коридор «Приморье-1» связывает Суйфэньхэ, станцию «Гродеково», Пограничный район Приморья и порты на востоке края. В него входят автомобильные дороги (Уссурийск — Пограничный — госграница, Владивосток — Находка — порт Восточный), железнодорожная и портовая инфраструктура.

Амбиции китайской стороны понятны. У Китая нет выхода к Японскому морю. А приморские порты эту возможность дают. За счет короткого логистического плеча экономятся колоссальные средства.