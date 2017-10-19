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«Приморье-1»: игра в одни ворота?

Суйфэньхэ ищет новые пути развития
Владивосток, четверг, 19 октября , РИА Vladnews.

Приграничный китайский город Суйфэньхэ, зарабатывающий на шоп-туризме, ищет новые пути развития. После падения курса рубля власти города и провинции делают упор на развитие международных транспортных коридоров. И Россия играет здесь не последнюю роль. Именно через порты Приморского края Китай планирует переправлять грузы в страны АТР, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.

Транспортный коридор «Приморье-1» связывает Суйфэньхэ, станцию «Гродеково», Пограничный район Приморья и порты на востоке края. В него входят автомобильные дороги (Уссурийск — Пограничный — госграница, Владивосток — Находка — порт Восточный), железнодорожная и портовая инфраструктура.

Амбиции китайской стороны понятны. У Китая нет выхода к Японскому морю. А приморские порты эту возможность дают. За счет короткого логистического плеча экономятся колоссальные средства.

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