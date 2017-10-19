Массовое ДТП произошло на трассе в Приморье

В настоящее время все подробности случившегося устанавливаются

Владивосток, четверг, 19 октября , РИА Vladnews.

Сегодня утром, 19 октября, на трассе в Приморье произошло серьезное ДТП, в результате которого пострадали люди, сообщает РИА VladNews со ссылкой на dps__control.

Транспортное происшествие произошло в районе села Перетино. Участниками лобового ДТП стали 4 автомобиля. На место происшествие незамедлительно прибыли две бригады скорой помощи. По какой причине произошло транспортное происшествие – неизвестно.

В настоящее время на данном участке дороги движение автотранспорта затруднено. Автомобилистам приходится объезжать по обочине встречного направления.

В настоящее время все подробности случившегося устанавливаются.

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