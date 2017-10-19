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Эксперты оценили питьевую воду из крана в Приморье

Процент неудовлетворительных проб примерно такой же, как в 2016-м
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 19 октября , РИА Vladnews.

За 9 месяцев текущего года в Приморском крае по результатам лабораторного исследования воды систем централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения процент проб, не отвечающих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, составил 3,36%, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора региона. В сравнении с аналогичным периодом 2016 года снизился процент неудовлетворительных проб (за первые 9 месяцев 2016 года он составлял 3,45%).

Степень эпидемиологической опасности воды оценивалась как средняя.

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