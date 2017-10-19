Очередной наркоман попался в пьяном виде приморской полиции

Мужчину задержали на железнодорожной станции

Владивосток, четверг, 19 октября , РИА Vladnews.

Сотрудниками транспортной полиции на станции Уссурийск Приморского края был задержан пьяный 42-летний житель региона, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства. Ранее судимого гражданина доставили в отделение на станции Спасск-Дальний для составления протокола об административном правонарушении. В ходе личного досмотра, сотрудники транспортной полиции обнаружили и изъяли у мужчины пакет с марихуаной общим весом порядка девяти граммов. Проводится проверка.