Подросток совершил жестокое убийство во Владивостоке

После чего решил скрыться на автомобиле убитого

Владивосток, четверг, 19 октября , РИА Vladnews.

Минувшей ночью во Владивостоке сотрудники ГИБДД в результате погони задержали подозреваемого в убийстве, сообщает РИА VladNews со ссылкой на vlcrime.ru.

Экипаж ГИБДД в районе улицы Басаргина заметили подозрительный автомобиль марки Toyota Corolla Rumion и попытались его остановить, однако водитель отказался выполнять требования сотрудников полиции и попытался скрыться.

Сотрудникам ДПС в результате погони удалось задержать нарушителя в районе Седанки. За рулем иномарки находился подросток.

Во время осмотра салона сотрудники полиции обнаружили, что салон автомобиля и сам молодой человек были испачканы кровью.

Подросток рассказал, что в районе поселка Поспелова у него произошла ссора с малознакомым человеком в данном автомобиле. Молодой человек выхватил нож и нанес ранения хозяину машины. После чего злоумышленник выкинул тело потерпевшего из транспортного средства, сел за руль и попытался скрыться, но был поймам сотрудниками ГИБДД.

В настоящее время все подробности случившегося устанавливаются.

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