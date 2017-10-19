Сегодня приморцы могут свободно жаловаться на таможню в прокуратуру

Транспортная прокуратура принимает звонки весь день

Владивосток, четверг, 19 октября , РИА Vladnews.

В четверг, 19 октября, Дальневосточная транспортная прокуратура проведет «горячую линию» по разъяснению вопросов, связанных с обустройством и обеспечением деятельности пунктов пропуска через госграницу РФ; граждане могут как задать интересующие их вопросы, так и сообщить информацию о нарушениях закона, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Горячая линия» проводится сегодня, с 09-00 до 18-00 по телефону дежурного прокурора Дальневосточной транспортной прокуратуры (+7-924-201-57-60) или по телефонам транспортных прокуратур (на правах районных) - для Приморья:

- Находкинская транспортная прокуратура: (4236) 62-67-42.